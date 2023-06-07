【TOPick診症室】上班族猛吹冷氣易患「冷氣病」　中醫揭3大高危族群教驅寒秘笈

▲ 上班族猛吹冷氣易患「冷氣病」，中醫揭3大高危族群教驅寒秘笈。

夏日炎炎，都市人幾乎每一日都離不開冷氣，要小心患上「冷氣病」。TOPick訪問註冊中醫師陳嬿珺，拆解「冷氣病」影響及教大家預防方法。

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「冷氣病」病徵

陳醫師解釋， 「冷氣病」只是俗稱，其學名叫「空調綜合症」，主要病徵為上呼吸道感染，例如感冒、咳嗽、流鼻水、鼻敏感等。另外，當人體不能適應熱和凍的驟變時，會導致血管收縮，而容易引起如頭痛等痛症，或頭暈、容易疲倦等。

另外，因香港氣候潮濕悶熱，港人亦容易有「濕重」問題，四肢容易困倦。陳醫師教大家如何分辨「冷氣病」和「濕重」：

「濕重」與「冷氣病」的最大分別在於不會有外感症狀，例如不會流鼻水、咳嗽。通常是脾胃出現問題，例如大便稀爛、疲累、四肢困倦、無胃口。尤其可以自測看看舌邊有無齒印，如果有就代表是濕重，能和「冷氣病」作區分。

4大高危人士

陳醫師續指，體虛的人容易患「冷氣病」，例如孕婦、小朋友、老人家、長期病患者；或者長期保持一個姿勢不活動、久坐在辦公室的人，都很容易引起「冷氣病」。

經常在冷氣下不活動，會導致中醫所講的「寒凝經脈」，令血液流暢受阻，尤其是女性會容易有婦科疾病；或者因身體不能適應寒熱交雜，導致腸胃不適、經常感到疲憊等。

嚴重後果

如果患上「冷氣病」卻不理會，陳醫師警告，後果將頗為嚴重：

其實「冷氣病」有些類似中醫所講的「傷寒」，即身體突然間受到寒邪入侵，慢慢由表皮進入五臟六腑。從一開始感冒咳嗽，再逐漸引起腸胃不適、經絡受阻。若受寒邪但沒有及時驅走寒氣，女性很容易有婦科問題，譬如子宮肌瘤，或者子宮内膜增生。老人家則很容易有心血管問題，譬如心臟突然無法負荷，會出現突然間胸痛、胸悶這些症狀。

另外，陳醫師也提醒一衆男士，雖然男性陽氣較盛，但也會因常做運動，或飲食習慣偏寒涼，形成冷熱互換較頻密、脾胃較虛弱的生活習慣，同樣容易有痛症出現，因此男士也需要注意保暖。

按體質飲暖身茶 按摩舒緩冷氣病

上班族難以避免長期吹冷氣，一旦出現不適，想飲茶暖身，原來也不可隨意選擇。陳醫師提醒，「冷氣病」也有分「陽虛」或「陰虛」體質：

陽虛的體質，通常是很容易疲累、大便比較稀爛；而陰虛的人，特徵就是經常覺得燥熱，或者晚上睡眠不佳的人。

陳醫師為不同體質人群推薦2種茶療，舒緩「冷氣病」：

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另外，陳醫師教大家可按摩2大穴位，舒緩冷氣病不適症狀：

例如大椎穴，即頸部後方第7椎的位置；還有風池穴，即後枕部枕骨下，與耳垂平行位置。按摩這些穴位，幫助驅散寒邪，令風邪不入侵身體。

除了茶療及按摩，陳醫師另建議其他驅寒方法。包括注意頸部及膝蓋保暖，尤其久坐在辦公室，應帶備頸巾或披肩，可以圍住頸部；盡量穿褲上班，或用披肩披住膝蓋外膝眼和内膝眼，保住身體溫暖。在進入冷氣環境前，宜先在門口站一下，讓身體先適應冷氣的風邪，調節好後再進入冷氣地方。也不要做完運動流著汗進去冷氣地方，否則汗液細菌黏附在皮膚上，吹冷氣就很容易令細菌進入皮膚，產生疾病。最後，還需要定期清洗冷氣機，防止細菌滋生。

免開冷氣消暑方法

想要避免患「冷氣病」，最好便是減少待在冷氣環境。這時，很多人選擇飲凍飲消暑，但陳醫師解釋這是錯誤做法：

喜歡凍飲，那代表身體長期覺得很熱、很辛苦。由於人體體溫介乎37度，凍飲溫度則約4度甚至0度。低溫飲食進入身體，都需要轉換到人體37度，消耗身體的「正氣」，令人容易生病。

陳醫師建議可以透過天然方法，幫助身體增强炎熱天氣適應力，達至消暑效果：

可以飲冬瓜薏米水。或者多吃薑、多做運動，增加排汗。排汗是身體自然機制，令身體溫度降低的同時，還可以刺激心臟，增强心臟功能，提升身體陽氣及對炎熱天氣的適應力。身體與熱的環境作平衡後，自然不會常覺得熱。此外，保持清淡飲食，一樣有消暑功效。

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記者：張沛