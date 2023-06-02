【旅業復甦】程鼎一：首5月訪港旅客突破1,000萬人次　內地客愛高鐵出行及深度遊

▲ 程鼎一表示， 經高鐵出行的內地旅客比較年輕，具一定的潛力。(資料圖片)

香港旅遊發展局總幹事程鼎一表示， 今年首5個月訪港旅客已突破1,000萬人次，相等於疫情前的40％，料可以達到年初預測全年達2,600萬旅客的目標。程鼎一又稱，留意到內地旅客訪港有2大新趨勢，一是經高鐵出行的旅客錄得上升及比較年輕，具一定的潛力；二是內地旅客已逐漸追求多元深度旅遊，會根據網上推介來尋找打卡熱點。

根據旅發局數據，旅客數字由2月至3月回復至疫情的3至4成，逐步上升至過去2個月的超過50%。在5月，內地及東南亞旅客已回復至疫前的6成以上，雖然未來的復甦步伐仍會受到不同因素影響，包括航空運力、環球經濟，以及區域旅遊業 競爭等，局方仍展望下半年整體的旅遊復甦是樂觀，復甦速度將會是穩定和循步漸進。

而酒店平均入住率及房價亦回復至疫前水平，本港目前提供9萬間酒店房，但有仍約3分2酒店未能開放全部房間程鼎一指，觀察到內地旅客訪港的新趨勢，其中乘搭高鐵來港的內地旅客比例由11%上升至20%，黃金周更去到24%。不少更是年青客群，而過夜旅客比例亦超過一半，旅發局將加強高鐵旅遊宣傳，包括6月中與內地著名旅行平台合作，在全國針對端午假期和暑期繼續推廣高鐵遊，活動覆蓋10餘個省市，重點鎖定香港5小時高鐵圈沿線的6個市場包括湖北、湖南、江西、廣西、福建、廣東，主要目標為首次訪港客群，特別是年青人。

其次是追求多元深度體驗 ，程鼎一稱，隨着「文化旅遊」﹑「綠色旅遊」等逐步興起成為嶄新模式，內地旅客冀追求感受香港大自然﹑文化藝術等樂趣，而愈來愈多旅客根據網絡推介「按文索驥」，找尋打卡熱點﹑必做/必試活動。

展望下半年，旅發局將以七大旗艦盛事為焦點，不僅以實體形式舉辦，更會邀請來自內地及海外的隊伍/展商來港參與：包括香港國際龍舟邀請賽、樂聚維港嘉年華，其中「樂聚維港」結合音樂、藝術及體育等多元戶外娛樂體驗，為市民和旅客送上嶄新的體驗。

最新影片推介︰

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9