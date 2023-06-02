立會下周三設攤位供議員登記器官捐贈　消息︰高官亦會以身作則

▲ 過往在立法會設臨時捐血站，大部分議員都積極響應。（政府新聞處圖片）

過去有立法會議員被盜用個人資料登記器官捐贈，不過，議員若想主動登記，下周三就有機會，為鼓勵市民參與器官捐贈，立法會主席已同意衞生署下周三在立法會地下大堂設推廣攤位，屆時議員及職員均可即場登記。

消息指，政府總部亦會有類似安排，方便高官、公務員「以身作則」，即場登記，帶動更多市民參與器官捐贈。

港府近來積極推進跨境器官移植的合作機制，惟卻出現「取消捐贈」風波，醫務衞生局局長盧寵茂歸咎於有少數別人用心的人破壞，在網上造謠，發放「不取消就會自動被登記」的錯誤信息。他同時澄清，登記名冊並無法定效力，即使已登記，當真的出事時，家人可以不理會其登記，而沒有登記的，家人亦可在其出事時，捐贈其器官，強調名冊是為了讓市民及早向家人表述意願，同時，希望可聚集公眾力量，支持、推動器官捐贈。

當局近來積極解說，不過，有意見認為，高官和議員們可帶頭登記，「以身作則」，推動大愛精神。

活動當日開放給傳媒拍攝

有關方面從善如流，立法會秘書處今日傍晚公佈，同意衞生署在下周三到立法會設推廣攤位，屆時除了議員，議員助理、秘書處職員都可即將登記，成為器官捐贈者。

活動由上午10時開始，盧寵茂會出席合照和簡介環節，攤位開放至下午5時半。秘書處特別提醒，器官捐贈無絕對年齡限制，「一般而言，初生至75歲的人士普遍適合捐贈器官。」換言之，全體議員均符合年齡限制。

現時，公開透露已登記器官捐贈的議員，包括近日再次「被登記」的民建聯立法會議員葛珮帆。多位議員近日被問及有無登記時，均話是個人私隱，甚少透露，不過，今次捐贈活動，一如以往捐血咁，會有傳媒在場拍攝，究竟登記情況會否如捐血般踴躍，下周三便有答案。

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