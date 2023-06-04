【六四34周年】警方在維園一帶加強戒備　湯家驊：不建議任何人有組織舉行悼念活動

▲ 據悉警方今日動用約6000警力。（資料圖片）

今日是六四事件34周年，據悉警方動用約6000警力，包括在銅鑼灣一帶加強巡邏。行政會議成員湯家驊稱，尊重任何人以自己方式悼念任何事，但不建議任何人有組織地去做。

今年無團體申請在維園舉辦燭光晚會，多個同鄉社團昨起在維園舉辦家鄉市集嘉年華，市民入場前，須先進行安檢。維園內外有軍裝及便衣警員戒備，國產「劍齒虎」裝甲車亦停泊在維園外，除了途人被截查，在現場採訪的記者亦被要求出示證件及登記資料。

湯家驊表示，悼念六四不是問題，但必須守法。被問到日後會否再有維園悼念活動，他說要視乎港人對於有關問題有多理解。

湯家驊指，悼念六四與支聯會過往一些偏激口號有密切關連，有違國家憲制，不建議任何人有組織舉行，他說：

我仍堅信在『一國兩制』下，香港是多元自由社會。我尊重任何人，以自己方式悼念任何事。」又稱這一刻要有警惕之心，「我們要活在當下，不可永遠活在過去。

此外，提到早前公共圖書館被指下架部分政治書籍，湯家驊指出，部分書籍與政治無關，希望有關方面公開解說，是否「做多了」或有新準則。他認為事件影響不少人對一國兩制的觀感，對維持香港多元化並無幫助，認為不用過分緊張。

湯家驊在節目中又指，國家需要一國兩制下的香港，「說英文，行使普通法，有自由、開放、多元社會是重要，與愛國完全不會亦不應有矛盾。」

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責任編輯：林曉君