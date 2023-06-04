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【六四34周年】入夜後多人在銅鑼灣一帶被警方帶走　遭截查市民引述警員指會轉交資料予國安（不斷更新）

政治 20:30 2023/06/04

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

一名市民在銅鑼灣舉起黃色小花被警方帶走。（林宇翔攝）

今日是六四事件34周年，據悉警方動用約6000警力戒備，在銅鑼灣一帶巡查，下午4時半左右，警方在記利佐治街行人專用區馬路位置拉上橙帶，禁止途人進入，並架起帳篷，傍晚開始，保安進一步加強，警方不時截查途人。入夜後，維園內三個足球場繼續舉行「慶回歸家鄉市集嘉年華」，場內有市民在不同攤位購物，現場有歌舞表演；而在維園外的行人路上，不少身著黑衣的市民在木凳上靜坐，行人路有十數位警員巡查，截查一位身著黑衣的男士時，一度拉起橙帶，警方在該男子的背囊中，搜出白蠟燭。

維園三個足球場正舉行「慶回歸家鄉市集嘉年華」。（林宇翔攝）

【20:00】一男子身穿與當年事件報導相關的衣服，被截查約五分鐘後帶走。

趙居逸攝。

【19:50】警方再帶走一女子，該女子疑似身穿帶有「獻花禁止」字樣的衣服。腳上的襪寫有倒轉的「香港加油」字樣。據悉，該女子曾出示記者證。她被帶走時一度掙扎。

【19:30】市民王先生因開電筒被警察截查。他表示，自己約了人吃飯，突然被警察上前要求截查，警方抄下其身份證等資料後，告知會把他的資料交予國安，王先生形容是白色恐怖，警方搜身後放行。

王先生。（趙居逸攝）

【19:00】近7時，社民連主席陳寶瑩手持蠟燭及紙花到達崇光百貨門外，遭警方截查後被帶上警車，期間高呼「悼念六四無罪」。

【18:45】一名手持黃花的女士，被警方帶走。警方裝甲車駛過，有市民與裝甲車「合照」。

（林宇翔攝）

【18:40】銅鑼灣地鐵站外，有記者用手提電腦打稿，有警員多次上前與其溝通，希望他離開。

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截至傍晚6時，至少6人在銅鑼灣被警方帶走，其中一名男子在銅鑼灣鋼鐵站外，手持六四相關書籍，另有一名男子遭警方在其背囊中搜出寫有「六四」字眼的電子蠟燭。被帶走的還有手持鮮花到場的「王婆婆」王鳳瑤，香港記者協會前主席麥燕庭，以及兩位身著黑衣女子。

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記者：林曉君、趙居逸

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