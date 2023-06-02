【驚爆】周柏豪疑似沖涼照流出網上瘋傳 　5年前曾被偷拍發文讉責偷拍者

近日網上流傳一張疑似周柏豪於更衣室洗澡時被拍的照片，相中見周柏豪望向拍攝者，表情非常愕然，更即時穿上內褲遮重要部位，隨即引起網民議論紛紛！

疑似沖涼照流出

隨後，有網民翻出柏豪在2018年自爆於更衣室內被偷拍一事，但當時沒有照片流出，猜測照片未知是否2018年被拍下，亦有網民質疑照片中的情況，跟5年前周柏豪形容的事發經過不同。

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5年前曾被偷拍

在2018年周柏豪於社交網自爆在體育館的更衣室換衣服，於門口位置被偷拍，由於在更衣室偷拍屬嚴重罪行，他當時大聲喝止對方，肇事者想即時逃跑逃離現場，他對該名當時只得18歲的年輕人表示：「你已是成年人 ，你要清楚知道自己能夠做甚麼 不能做甚麼。」

而目撃者竟不禮貌地要求周柏豪不要搞事，叫他放過該年輕人，亦令他非常生氣：「這是很嚴重的罪行，本身在更衣室內拍照已經是禁止的，而該人在我更衣時候偷拍我，這更是不能夠接受的。任何人也不應在對方未被同意的情況下拍照，我要質問他，當然我是因為我要保護我自己，但另一層面也要讓他知道這是極為嚴重的問題。」

當時周柏豪認為要令該年輕人知道偷拍的嚴重性，以免釀成下一次的偷拍或更嚴重的罪行：「這個我不能接受，更不能容忍。」而最後他確認對方已將所有偷拍的照片刪除後，得到對方的道歉便放過了對方。但由於周柏豪數年前曾清空IG，此帖文已被刪除。

有網民亦認為近日於網上流傳周柏豪的疑似沖涼照，可能是偷拍者沒有完全刪除偷拍照或手機被盜用而令照片流出。

不過都有網民質疑疑似沖涼照中的情況，似乎跟2018年周柏豪所描述的情況不同，因而估計可能是之後再被偷拍，而照片最近才流出。

經理人公司回應被偷拍事件

周柏豪的經理人公司透過短訊就此事回應TOPick：「我哋已經聯絡咗律師，尋求法律意見，現階段不方便回應。我哋會保留一切的法律追究權力。多謝大家關心。」

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