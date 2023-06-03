【奪命車禍】女司機疑講電話誤踩油門　幼兒園門前撞死回校母女

▲ 一名女司機事疑講電話誤踩油門，在幼兒園門前撞死一對母女。（iStock圖片，非當事人）

家長帶小朋友外出要特別留神，注意路面交通情況。近日內地長沙發生一宗奪命交通意外，一名女司機事疑講電話，並誤踩油門，在幼兒園門外撞死一對準備回校的母女。

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司機疑誤將油門當刹車

綜合內地傳媒報道，事發於5月31日在長沙開福區雙河灣一間幼兒園門前，當日學校舉辦大型活動，早上約8時半家長陸續送小朋友到幼兒園。期間一輛白色私家車的司機疑倒車時，誤將油門當刹車，導致私家車撞上路邊圍牆，撞倒一對途經的母女。

年約30歲的媽媽和僅5歲的女兒被送往醫院救治。可惜媽媽搶救無效身亡，而女兒經過數小時搶救後，於當日晚上6時點不治。

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網上流傳意外現場拍攝的影片，可見車禍後現場有很多人圍觀，有醫護人員將母女分別抬上擔架，送往醫院搶救。有在場市民指，被撞倒的母親已沒有任何反應，女童也似乎只剩下一點呼吸，看到這悲劇，大家既不安也心疼。

送孩子回校後發生意外

至於涉事女司機事發後坐在車內打電話。有幼兒園附近的商戶稱，女司機送孩子回校後，在幼兒園門外欲倒車，懷疑誤踩油門，將準備進入學校的母女壓到牆上。現場遺下一攤血跡，還有一雙大人的白色拖鞋和孩子的白色裙子。

有居民指有關幼兒園正常開放，惟已取消當日的活動。幼兒園工作人員稱，事故純屬交通意外，幼兒園門口平時都有老師和家長當值，而車禍發生地點與學校大門之間有點坡度，可能影響了視線。

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責任編輯︰王明芳