【全人發展】梁潔華小學鼓勵學生體藝俱備　力邀國家級教練及表演者培育學生身心發展

▲ 順德聯誼總會梁潔華小學自創校起已推行「一生一體藝」的理念，鼓勵學生最少參與一種體育及一種音藝活動。

曾經有中學校長朋友跟我說，他在入學面試見過無數小六學生後，很多時候都感覺他們很乖、很認真和勤力，但感覺卻很「單一」。的確，只要有乖巧勤力這些特質，小朋友多數能成功在小學階段獲得好成績，但這樣卻不足以確保他們的全人發展。

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今晚談的這間小學，自創校起已推行「一生一體藝」的理念，鼓勵學生最少參與一種體育及一種音藝活動，為的就是幫助學生平衡動和靜、學術和興趣的發展，培育全面的小孩，因此校內提供的課外活動選擇十分多，更是少數擁有管弦樂團的小學。

除了比較普及的體育和藝術班外，學校亦持續發掘更多不同的項目，讓學生接觸更多更廣泛的範疇，尋找自己的天賦和興趣。例如今年就開始舉辦傳統京劇的興趣小組，學生有機會跟隨國家級的京劇表演者學習「唱念做打」、樂器演奏等，加深對這種國粹和傳統藝術的認識，在香港的學校中可算是絕無僅有。

不得不提的是，這間學校自1999年邀請前中國羽毛球國家隊運動員鍾海玉擔任教練起，就培育不少出色的羽毛球運動員，包括港隊成員范嘉茵和呂樂樂；又在區內的校際羽毛球賽穩守團體賽三甲位置，更曾經連續七年取得男子和女子團體賽冠軍，區內「羽毛球名校」之名當之無愧。

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說到這裡，相信不少朋友都猜到，這間學校便是位於將軍澳寶琳的順德聯誼總會梁潔華小學。校長尹少琴說，學習音樂和體育有助於訓練學生的專注力、耐性和毅力，亦有助他們建立自信和陶冶性情，由早期開始接觸可有利於小孩身心健康地發展。因此，學校希望在小學時期就幫助學生尋找長遠的興趣，她說：「有些學生自己也不知道自己有這樣的能耐，但當他們找到自己的興趣時，就會朝著目標努力地前進，甚至成為強大的推動力，助他們最終達到超出預期的成就。」

學校每年都會有一次「繽紛show」，全校學生都會聚在一起，施展混身解數，表現自己的才藝，猶如他們每年的課外興趣成績表。尹校長跟我分享照片，相中位位學生皆沉醉於各自的興趣，投入、熱情之餘，又認真、自信。我相信有中學校長如果在面試見到梁潔華小學的畢業生，一定會有不一樣的感覺。

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