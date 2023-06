【失婚名媛】傳爺孫戀結束收3億贍養費　何艷娟豪食$6000一餐飯生活富泰【多圖】

現年31歲的前港姐何艷娟(Katherine)於2018年宣布跟年長40年的富商吳志誠入紙結婚,消息震驚外界,可是「爺孫戀」婚姻只維持一年便告終。

二人均未有透露離婚原因,但有傳因吳志誠跟何艷娟在生兒育女上有意見分歧,導致離婚收場。

豪食6000元晚餐

雖然何艷娟回復單身,但生活依舊富泰。日前她補祝有「天下第一關」之稱的鄭紹康(Francis)生日,豪請對方到米芝蓮一星日本餐廳享用omakase,晚餐時段人均消費2500元,加配酒水等估計埋單6000元,相當豪爽。

她還預備了生日蛋糕為對方慶生,可見她與Francis之間感情要好。

Francis將相片分享到社交平台答謝對方,並大讚何艷娟是最成功的港姐之一:

I always think Katherine is one of the most successful Miss Hong Kong!! Thanks for the birthday treat at Kappo Rin and of course it’s yummy guaranteed!! ☺️😘

(我一直覺得Katherine是最成功的港姐之一!!感謝生日款待,很美味!!)