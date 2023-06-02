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【失婚名媛】傳爺孫戀結束收3億贍養費　何艷娟豪食$6000一餐飯生活富泰【多圖】

娛樂 17:28 2023/06/02

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何艷娟豪食$6000一餐飯，失婚後生活依舊富泰。

現年31歲的前港姐何艷娟（Katherine）於2018年宣布跟年長40年的富商吳志誠入紙結婚，消息震驚外界，可是「爺孫戀」婚姻只維持一年便告終。

二人均未有透露離婚原因，但有傳因吳志誠跟何艷娟在生兒育女上有意見分歧，導致離婚收場。

豪食6000元晚餐

雖然何艷娟回復單身，但生活依舊富泰。日前她補祝有「天下第一關」之稱的鄭紹康（Francis）生日，豪請對方到米芝蓮一星日本餐廳享用omakase，晚餐時段人均消費2500元，加配酒水等估計埋單6000元，相當豪爽。

她還預備了生日蛋糕為對方慶生，可見她與Francis之間感情要好。

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Francis將相片分享到社交平台答謝對方，並大讚何艷娟是最成功的港姐之一：

I always think Katherine is one of the most successful Miss Hong Kong!! Thanks for the birthday treat at Kappo Rin and of course it’s yummy guaranteed!! ☺️😘

（我一直覺得Katherine是最成功的港姐之一！！感謝生日款待，很美味！！）

有指前夫對何艷娟仍照顧有加，離婚時達成協議，何艷娟收取約3億元贍養費，自此展開闊太奢華生活。

（Instagram圖片）

富婆生活無憂

2014年香港小姐季軍何艷娟，曾於TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「龍作蜜」一角，2021年不與大台續約便淡出幕前。

其後一直養尊處優，不時周遊列國歎世界，而且經常大晒新手袋，生活奢華。

今初年到杜拜旅遊時，何艷娟激罕分享兩張性感水著照，在泳池邊大擺甫士，盡騷弗爆身材。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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