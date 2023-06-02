【打擊毒品】警方偵破一宗販毒案件　繳獲市值1億1千萬元毒品

▲ 警方偵破一宗販毒案件 繳獲市值1億1千萬元毒品。（曾秋文攝）

警方於昨日（1日）搗破一個販毒集團，檢獲約300公斤懷疑大麻、約59公斤懷疑冰毒及約14公斤懷疑海洛英，估計總市值約1億1千萬元。

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毒品調查科總督察湛耀光表示，昨日探員突擊搜查流浮山一幢三層高的村屋，搜出12包、重8公斤的海洛英粉末，6塊重2公斤的海洛英磚，25盒曲奇餅，經檢查後每塊曲奇餅均藏有海洛英粉末，共重4公斤，並在屋內拘捕一名姓蘇(35歲)無業男涉嫌「販毒」。

同日下午探員到元朗喜業街進行埋伏，期間發現1名女子從目標單位離開，探員上前截查，在其手袋中搜出一包約1公斤的冰毒，拘捕她後押到涉案單位搜查，共搜出8條車胎，其中一條被割破，內有6包、每包重1公斤的冰毒。其餘7條車胎另藏有52包冰毒，共重52公斤，被捕內地女子姓方(22歲)，報稱無業，涉嫌「販毒」被扣查。

至同日晚上，探員再在鴨脷洲截查一輛私家車和一輛輕型貨車時，在車上搜出21個尼龍袋，內有256包大麻花，每包重600克，檢獲的大麻花共重309公斤，兩車的司機被警方拘捕，分別姓龔(40歲)和姓鄭(36歲)男子，其中一人無業，另一人任送貨司機。被捕3男1女現正被扣查，稍後將被落案控告有關罪名，明日(3日)在觀塘及粉嶺裁判法院提堂。

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記者：曾秋文