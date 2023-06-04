【全民造星V】ViuTV皇牌節目捧出MIRROR+ERROR+COLLAR　幕後團隊大談娛圈變化

▲ ViuTV節目《全民造星V》的幕後團隊曾偉樂（導演）、許敬麟（監製）、謝家驥（編審）、黃耀祖（舞蹈總監）及CMgroovy（音樂總監）齊齊受訪。

香港娛樂圈近年產生巨變，年輕一代新星如MIRROR、ERROR、P1X3L、COLLAR等火速走紅，成為大家追捧的偶像明星，重新掀起追港星的熱潮。

不少新生代明星都參加過由ViuTV舉辦的偶像育成節目《全民造星》，該真人騷節目更成為ViuTV的皇牌，而今年舉辦的《全民造星V》繼續給予機會年輕人追夢，且成為觀眾茶餘飯後的熱話。

《全民造星》系列節目連續數年影響整個影視業界，TOPick邀得《全民造星V》幕後團隊導演曾偉樂（樂導）、監製許敬麟（阿麟）、編審謝家驥（KK）、舞蹈總監黃耀祖（耀Sir）及音樂總監CMgroovy（CM老師）齊集跟TOPick剖白心聲。

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▲ （左起）黃耀祖（舞蹈總監）、謝家驥（編審）、CMgroovy（音樂總監）、許敬麟（監製）、曾偉樂（導演）。（陳慧安 攝）

幕後團隊有感而發

來到第五年，編審KK有感而發：「日子過得很快！這個節目有個好處，就是每年有數個月給一班年輕人一個特定的目標去追。無論被Foul或贏了也好，他們都總會成長，幫娛樂圈增加少許新血，又給予觀眾去討論。我覺得除了是一份工作外，也為這行業有少許功德，功德無量。」

樂導演每一屆都認識了一班新朋友，「每一年都陪他們相處，我們都會當這班是朋友，陪伴他們拍攝和成長，今年又認識了一班再新的朋友。」

舞蹈總監耀Sir跟樂導有同感，「認真說不覺得是第五年，但看看娛樂圈，很多新一代歌手都是來自《造星》，這是其中一件很開心的事。自己是娛樂圈一份子並能幫助他們，「造星」有一種很奇妙的感覺。」

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音樂總監CM老師坦言每年決賽後都會發誓不再做下一年，「不知為何這個節目是有特別的魔力，我覺得是團隊的精神，有時對着參賽者很Harsh，不過大家都是本着一個很好的心地去做這個節目。希望大家會成長，以及找一些新血給香港的娛樂事業。」

他憶講述首屆《全民造星》的情況，「2018年其實不流行追香港的明星，有些參賽者如細貓需要回韓國上學，竟然有人接機、送機，又如Jeremy去旅行時會有人送機及舉牌，多久沒見過香港的星是有人追，而且他們只是參賽者，尚未有自己的作品。我成為事件中的一部分，自己都覺得很神奇。」

作為今屆的新血，從觀眾變成幕後一份子的監製阿麟稱最初不想加入團隊，「入來之後就如入局一樣，會對參賽者有感情，看見他們的成長會很感動。從最初甚麼也不懂的素人，可能揸咪也不對，去到上台時一個眼神已很吸引。回頭看雖然很累、很辛苦，但自己親身參與這件事。」

▲ 花姐轉為擔任《全民造星V》的總顧問。（ViuTV截圖）

花姐退任《造星》監製

人稱花姐的黃慧君為第一至四屆《全民造星》的監製，今年的她則變成了第五屆的總顧問。

阿麟認為花姐即使轉換了崗位，但她對節目仍有很大影響，「她很為參賽者著想，無論是資質好或不好。資質不好的會提點他們，資質好的便暗地裏很喜歡，卻嚴厲地幫他們成長。我仍在向她學習中，沒有她會令我有少許徬徨，幸好很多中流砥柱仍然在此。」

KK笑言：「花姐精神長存！她雖然不在此。」阿麟隨即道：「不在很危險。」KK補充：「即使她今年參與少了，但我們都盡量凝造《造星》的精神。」

▲ 《全民造星V》

參賽者加分位

談到參賽者的表現，KK透露最欣賞他們的舉動，「有一件事很重要，我最欣賞他們快覆Whatsapp、快覆電話，那怕你喜歡或不喜歡也好，我們不斷會有很多交歌等，很多人會已讀不回，這是最討厭的，因為會阻住大家工作。如果他快覆的話，我會加分的。」

他繼續說：「他懂得照顧其他參賽者，這也是加分的。對答流利，不會說話像自閉的會減分。」

樂導表示：「最欣賞他們不將我們當成是工作人員，有些（參賽者）會很照顧我們，外出用餐也會顧及我們的感受，問我們吃不吃，令我們不覺得是為他們工作，而是一齊。他們辛苦，我們也辛苦，可能一起在廠40多小時，大家一齊捱這件事。他們會盡量遷就我們時間，很欣賞他們當我們不止是拍攝團隊。」

▲ （左起）黃耀祖（舞蹈總監）、謝家驥（編審）、CMgroovy（音樂總監）、許敬麟（監製）、曾偉樂（導演）。（陳慧安 攝）

耀Sir亦讚：「他們盡可能練習和綵排時間會先問老師，總之排舞老師有空便找個地方幫他們改善，這代表了他們很緊張那件事，亦很欣賞我們製作，都是年輕人應有的心態。他們不會覺得有人會24小時坐在等他們，明白這行是應該互相尊重對方。」

CM老師很同意耀Sir，「就似入行前的一個預演，需要學習與人相處，比唱歌好不好聽、跳舞好不好看重要。能不能與人合作、能不能清楚說出想做的事，這些細節能看到他在這行其實有沒有運走。」

▲ 《全民造星V》

今屆有不少海外參賽者專程拋下工作來港比賽，樂導說：「有個學生飛過來參加，只有2千元港幣，但都願意去捱。香港的也有辭去工作參賽，半年來不斷比賽和練習，很多人跟我們見面比家人還要多，很欣賞他們。」

阿麟大讚4位導師，「他們都付出了很多，當參賽者是兒子，當自己是經理人，即使翌日要做自己的工作仍會Zoom至3、4時，我覺得導師也入肉了，很花心機對待參賽者。」

▲ 《全民造星V》4位導師。（陳慧安 攝）

影響娛樂圈

耀Sir認為《全民造星》不止對ViuTV有很大影響，「這麼多年來對整個香港的娛樂圈影響很大，很多藝人都經歷過《造星》這個過程，我為能參與這件事而驕傲，亦很開心可以在這節目和這行投放多點。」

KK笑言：「大家看到的可能是多了一班MIRROR、COLLAR、P1X3L......對電視工業來說其實是訓練了一班剪片很厲害的人出來，這是很重要。拍攝了過萬小時的Footage，再抽一句話出來及組織，有很多剪得很好的人是剛剛畢業或做Intern，我覺得他們剪過《全民造星》，很多節目都會剪得很好。」

▲ 《全民造星》

樂導有新發現：「參與節目時不知道原來可以這樣拍攝，甚至乎這樣剪。為何要跟足他們拍攝十多個小時？還要看十多個小時為了抽一兩句說話。」

或許會被認為很傻，但樂導認為：「如果要讓人知道最真或最好的事，可能要花時間在這些身上，這改變了我做節目的心態。真人騷就是這麼深入，有人提起《全民造星》是開心的。」

阿麟謂：「一聽到《全民造星》便知道是ViuTV的節目，很Signature的事，是對整個台都很重要的一個節目。」

▲ 《全民造星II》

拍攝不帶立場

每一個剪接出街後都會牽連甚廣，樂導指：「輿論壓力是大的，每次都傾談很久，每句說話都可能影響到參賽者日後生活。」

「出不出那句呢？」他經常感到矛盾，「真人騷當然想給大家知道真人是這樣，但又怕他的說話有點難聽，但拍攝時不能有任何立場，真的很困難。每次開廠拍攝40多個小時，200多人沒法回家，一次比賽是很辛苦。」

▲ 《全民造星III》（經濟日報圖片）

KK反而擔心有些參賽者是無事發生，「有時那組別是完全很和諧，沒甚麼可剪進去，很怕卻又不能安排一些事放進去。」

阿麟說：「經常被人說有劇本，但其實沒有劇本。」

KK指所有故事是參賽者給他們的，「《全民造星》第一集沒想過會有隊男團出來，是參賽者的表現令公司覺得好似有機會製造一隊男團出來。我反而擔心參賽者不懂表達自己，『巧婦難為無米炊』，無論我們怎樣剪也剪不到。」

CM老師坦言做到第二屆才知道真人騷是怎樣，「這樣的場景一定會有Drama，例如這一輪要Foul 15人，肯定有Drama，不需要很多設計足已令很多事情發生。」

▲ 《全民造星IV》（經濟日報圖片）

投身電視行業

影視行業常言道：「前世做錯事，今世做電視。」

一眾幕後對於加入電視行業有很深的感受，阿麟大叫：「真的太辛苦和太低人工！時間和收獲一定是不成正比，但看見成品出街引起很多人討論，真的會有成功感。」

樂導認為：「很少工作是一班人一起做，還是一起做同一件事。苦就當然，工作了二、三十小時，可能在此睡覺，睡醒又剪片，大家都說看不到家人很久了。」

耀Sir坦言是辛苦一點，「始終開心的，構思都是從參賽者而來，我們幫他們包裝，在製作上或動作上讓觀眾覺得他們的構思更正、主題更出。當件事成功了，那一下是特別有滿足感。」

曾有段時間不再流行看電視，CM老師指：「《全民造星》令大家趕回家追看電視，已經很久沒發生了。這樣會跟家人和朋友多了一些連結。」

▲ （陳慧安 攝）

展望未來

對於未來，阿麟期望現在這班參賽者於數年後已在樂壇上佔據很重要的位置，「甚至外國人也會認識他們，或是將歌傳到很遠的地方。」

去年，團隊到西貢堤壩拍攝MV，可是今年未能成功申請。

KK希望香港觀眾可以給機會予香港參賽者，觀看更多香港的節目，「還有一些實際的問題，希望政府或私人地方可以對電視拍攝通融點。例如我們拍攝MV有90多人，想找一個地方排舞不是這麼容易，政府球場不能想，需要提早半年申請，一分鐘已很多千，並要處理很多很煩瑣的事。」

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耀Sir說：「希望參賽者入行後仍記住《造星》內所學過及經歷過的事，要做好的作品給人看，並將香港的藝人帶去遠的地方。這班新的藝人將眼光放遠些，對自己的要求、挑戰更多，才值得衝出香港。」

CM老師認為《造星》的出現令大家認真對待表演，「不要以為唱歌、跳舞很容易，如果未來想參加這個比賽，真的要裝備自己，準備好才來。其實我們很不想這麼快開下一屆，我心目中最理想的就像奧運一樣，4年1次。為着那目標裝備自己，然後4年後以最Ready的狀態來，而非來碰碰運氣，這種心態不健康。」

樂導對未來展望：「除了幕前，其實幕後的人都很辛苦，加人工！如果檔期鬆一點便更好。」

記者：梁樂欣

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