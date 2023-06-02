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【招募賣旗義工】「陳校長免費補習天地」助基層學生免費補習　6月17日推賣旗日籌募經費

教育 16:58 2023/06/02

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「陳校長免費補習天地」將於本年2023年6月17日（星期六）舉行全港賣旗日，適逢當天為父親節前夕，廿四孝爸爸岑珈其特別拍片呼籲大家登記成為賣旗義工。

由陳葒校長創立、致力推動「教育平等」理念的「陳校長免費補習天地」將於本年2023年6月17日（星期六）舉行全港賣旗日，適逢當天為父親節前夕，廿四孝爸爸岑珈其特別拍片呼籲大家登記成為賣旗義工，除了可以幫助有需要接受免費補習服務的基層學生，更可以一家大細齊齊賣旗做善事，享受親子時光。

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與此同時，陳校長免費補習天地更邀請了本地著名插畫品牌Chocolate Rain為「補天全港賣旗日2023」設計了一套靚靚金旗，包含八款寫有感謝父母字句的貼紙，以及兩張給父母的心意卡，供善長仁翁於全港賣旗日前義購。

成立於2011年的陳校長免費補習天地，至今已成功招募逾20,000名義師，為接近20,000位基層學生提供一對一義務補習、免費學前班及免費才藝班等，讓資源不足的小朋友擁有平等學習的機會。每年曾接受補天義補而升讀大學大專的基層學生數字亦持續上升，成績令人鼓舞。

為籌募用於基層學生免費學習支援計劃運作的善款，補天將於2023年6月17日（星期六）舉行全港賣旗日，現正招募約5,000名義工參與各區賣旗活動。此外，大會亦呼籲社會各界及機構團體透過不同方式義購募捐，共襄善舉。

岑珈其表示：「成為爸爸之後，我總想找機會跟仔仔一起做一些又好玩、又特別、又有意義的活動，而今年父親節，就有一個好玩、特別、又有意義的活動介紹給大家！6月17日，亦即父親節前一天，是『補天全港賣旗日』，在此呼籲大家登記成為賣旗義工，到時一家大細一齊賣旗做善事，除了可以出一分力支持陳校長免費補習天地實現教育平等的理念，又可以趁機培養孩子為有需要人士伸出援手的善心及美德，同時享受饒富意義的親子時光。」

陳校長免費補習天地創辦人陳葒校長表示：「感激珈其呼籲！就算你住山旯旮，都可以支持橫跨全港十八區的『補天全港賣旗日』，或者通過網上購買金旗，支持補天實現教育平等的理念。」

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責任編輯︰王明芳

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