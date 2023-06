陳柏宇世界巡唱英國站開鑼　Jason預先向歌迷拜早年：恭喜發財

現正身處英國的陳柏宇(Jason)於昨晚(6月1日)在曼徹斯特舉行了《陳柏宇 The Fight Goes On World Tour 2023》英國站的首場演出,全場爆滿。

首度在英國開Show,Jason以輕鬆心情唱出23首新舊作品,而重遇在香港經常見面的Fans,Jason也份外感動,更送上擁抱答謝樂迷。

品嚐當地美食



Jason巡唱首站於英國曼徹斯特及倫敦舉行,日前一到埗後,Jason先到當地遊覽玩樂,除到訪London Bridge、Borough Market等熱門旅遊點外,亦品嚐了當地美食,然後才全心投入綵排,不過Jason今次開Show,未有如過去般緊張。

他說:「一直都好期待喺英國開Show,我哋喺倫敦綵排兩日後先再落曼徹斯特,有一種好Chill嘅感覺,冇咗之前喺香港開Show嗰種緊張,輕鬆啲。」

昨晚一開Show,Jason唱出《對得起自己》後,現場氣氛即被炒熱,Fans的叫囂聲不斷,Jason唱罷亦道:「呢度好好Feel,因為大家距離好近,突然有少少緊張,本來話唔講嘢,但一緊張又想講,我唔係好有Showmanship(表演技巧)⋯⋯」

此時有Fans大叫他「靚仔」,Jason即笑言:「多謝,但靚仔唔係Showmanship,係天生!(指住自己面容)呢個唔使努力㗎!」這話一出,氹得台下觀眾笑聲不斷。

預先向Fans拜年



近年英國成為熱門移民地方,不少人在當地生活後都會遇到工作、生活、文化等不同衝擊,有見及此,Jason與團隊特別將過去紅館演唱會Fight For的奮鬥精神,帶給英國Fans,成為巡唱上半部分的歌單。

然後再加上多首新歌包括《有我》、《有天》、《一人傍晚藝術館》,以及從未曝光,即將在香港推出的《令人期待的下集預告》,營造充滿正能量的氛圍。

Jason說:「離鄉別井幾時都係困難嘅事,若然有朋友嚟到英國未適應到,唔開心失落嘅話,千祈唔好氣餒,呢段唔開心、孤單日子會過,當喺度耐啲嘅時候,開始識多咗朋友,習慣呢度生活,失落感覺會慢慢消失,然後就會搵到生活喺度嘅樂趣,所以希望大家喺度嘅生活過得開心。」隨後,他更預先向Fans拜早年,跟大家預先說句「恭喜發財」!



完Show後,Jason再與Fans合照,當中有些是曾在Fans聚會中出現過的,今次在曼徹斯特重遇,Jason也份外感動,合照簽名有求必應外,亦送上祝福與擁抱,以答謝Fans一直以來的支持。

肖像出現在電子廣告板

明晚(6月3日),Jason將返回倫敦舉行英國站的最後一場演出,被問到可有巡唱下一站的心水地點,在加拿大長大的Jason表示:「好想返加拿大演出,入行之後只係初出道期間返過去,咁多年後都未試過返去做show。」

此刻Jason仍身在英國,但其實近期在歐洲仍可見到Jason的足跡,在巴塞隆拿Spotify魯營球場5月28日巴塞隆拿對馬略卡的賽事中,他的肖像便出現在電子廣告板上,成為繼MIRROR後另一位香港歌手現身巴塞主場。

