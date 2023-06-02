【悼念煽動】涉獻花悼念刺警男子　法律博士內地生被控煽動罪還押7月再訊

▲ 涉獻花悼念刺警男，法律博士內地生被控煽動罪還押7月再訊。（資料圖片）

23歲讀中大法律博士的內地女生，涉在已故男子梁健輝刺警事件發生18個月後，在銅鑼灣崇光百貨外擺放電子蠟燭及白花悼念，被控1項作出具煽動意圖的行為罪，今（2日）午被解往西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至7月28日再訊，待警方進一步調查。被告申請保釋被拒，須還押候訊。

被告曾雨璇（23歲，法律博士學生）被控1項作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，控罪指她於2023年1月1日，在銅鑃灣崇光百貨外，悼念在2021年7月1日崇光百貨外刺傷1名警員的梁健輝，並展示1幅梁的素描連同一些陳述，具意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛；煽惑他人使用暴力；及或慫使他人不守法或不服從合法命令。

控方申請押後案件至7月28日再訊，反對被告保釋。辯方有保釋申請，主任裁判官羅德泉拒絕申請，被告須繼續還押。

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記者：陳曉欣