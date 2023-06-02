【輸入外勞】工聯會反對無節制輸入外勞　建造業總工會：5月底2成工友無工開

▲ 工聯會與工會代表會見孫玉菡。（受訪者供圖）

工聯會今日與勞工及福利局局長孫玉菡會面，反映對擴大輸入外勞的憂慮，其中，香港建造業總工會指，5月尾仍有20％工友無工開，且逾8成工友不贊成輸入外勞。工聯會促請政府改善本地僱員就業薪酬福利，多管齊下發掘本地潛在勞動力。

工聯會立法會議員及旗下三個總工會今日見記者，理事長黃國批評政府近期為擴大輸入外勞大開綠燈，一再意圖繞過行之有效的勞顧會審批機制，「無節制無諮詢，勢將壓抑行業薪酬合理調整，威脅本地工友飯碗。」

香港建造業總工會早前進行問卷調查，結果顯示，81.3%建造業工友不贊成輸入外勞，超過七成受訪者認為輸入外勞會造成本地工人失業和薪酬下降。另外，雖然建造業議會預測人力供應有缺口，但5月尾仍有20％工友無工開，擔心如果政府不把關，將會變相輸入廉價勞工，損害本地工人的利益。

民航事業職工總會：夜班津貼比1997年前低

汽車交通運輸業總工會第一副主席林天賦表示，專線小巴司機每月工作26天，只得約13,000至14,000元，即時薪50至60元，無法吸引年輕人入行。如果能提高至80至90元水平，工時穩定在每更9小時，並有合理的休息和食飯時間，相信入行者會立刻增加，毋須外求。

香港民用航空事業職工總會副主席葉以勒透露，有自啟德機場年代工作至今的機場貨運從業員反映，公司近期積極請人，但卻取消「雙糧」安排，業內交通津貼和超時補水水平，尤其是夜班津貼，其實比九七年前要低。「機場搬得偏遠，卻沒因偏遠提供較佳條件，反而壓縮薪酬待遇，請不到人就想簡單地以輸入外勞來解難，絕不是好方法。」

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責任編輯：趙居逸