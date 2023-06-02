  • 34°C
香港時間 : 2023602日 (週五) 17:28
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【輸入外勞】工聯會反對無節制輸入外勞　建造業總工會：5月底2成工友無工開

政治 17:11 2023/06/02

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

工聯會與工會代表會見孫玉菡。（受訪者供圖）

工聯會今日與勞工及福利局局長孫玉菡會面，反映對擴大輸入外勞的憂慮，其中，香港建造業總工會指，5月尾仍有20％工友無工開，且逾8成工友不贊成輸入外勞。工聯會促請政府改善本地僱員就業薪酬福利，多管齊下發掘本地潛在勞動力。

工聯會立法會議員及旗下三個總工會今日見記者，理事長黃國批評政府近期為擴大輸入外勞大開綠燈，一再意圖繞過行之有效的勞顧會審批機制，「無節制無諮詢，勢將壓抑行業薪酬合理調整，威脅本地工友飯碗。」

香港建造業總工會早前進行問卷調查，結果顯示，81.3%建造業工友不贊成輸入外勞，超過七成受訪者認為輸入外勞會造成本地工人失業和薪酬下降。另外，雖然建造業議會預測人力供應有缺口，但5月尾仍有20％工友無工開，擔心如果政府不把關，將會變相輸入廉價勞工，損害本地工人的利益。

民航事業職總會：夜班津貼比1997年前低

汽車交通運輸業總工會第一副主席林天賦表示，專線小巴司機每月工作26天，只得約13,000至14,000元，即時薪50至60元，無法吸引年輕人入行。如果能提高至80至90元水平，工時穩定在每更9小時，並有合理的休息和食飯時間，相信入行者會立刻增加，毋須外求。

香港民用航空事業職工總會副主席葉以勒透露，有自啟德機場年代工作至今的機場貨運從業員反映，公司近期積極請人，但卻取消「雙糧」安排，業內交通津貼和超時補水水平，尤其是夜班津貼，其實比九七年前要低。「機場搬得偏遠，卻沒因偏遠提供較佳條件，反而壓縮薪酬待遇，請不到人就想簡單地以輸入外勞來解難，絕不是好方法。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸

相關文章

【人力短缺】勞工處將通過加強培訓改善待遇多途徑改善人力短缺　孫玉菡：政府容許適度輸入外勞
13:19 2023/05/03
【人力短缺】勞工處將通過加強培訓改善待遇多途徑改善人力短缺　孫玉菡：政府容許適度輸入外勞
【輸入外勞】消息指政府擬引入過萬員工　勞工界憂現反效果
00:00 2023/05/25
【輸入外勞】消息指政府擬引入過萬員工　勞工界憂現反效果
【輸入外勞】工聯會反對無節制輸入外勞　建造業總工會：5月底2成工友無工開
今日 17:11
【輸入外勞】工聯會反對無節制輸入外勞　建造業總工會：5月底2成工友無工開

你可能感興趣

【人力短缺】勞工處將通過加強培訓改善待遇多途徑改善人力短缺　孫玉菡：政府容許適度輸入外勞
13:19 2023/05/03
【人力短缺】勞工處將通過加強培訓改善待遇多途徑改善人力短缺　孫玉菡：政府容許適度輸入外勞
【輸入外勞】消息指政府擬引入過萬員工　勞工界憂現反效果
00:00 2023/05/25
【輸入外勞】消息指政府擬引入過萬員工　勞工界憂現反效果
【輸入外勞】工聯會反對無節制輸入外勞　建造業總工會：5月底2成工友無工開
今日 17:11
【輸入外勞】工聯會反對無節制輸入外勞　建造業總工會：5月底2成工友無工開
政治 工聯會 香港 運輸 薪酬待遇 建造業議會 建造 立法會 行業 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【閃電劈入屋】屯門和田邨大廈疑被雷劈　雷電疑劈中一單位【有片】
12:40 2023/06/01
【閃電劈入屋】屯門和田邨大廈疑被雷劈　雷電疑劈中一單位【有片】
【集體中毒】「晚餐吃粥」一家15人離奇死亡 自煮料理成劇毒或是奪命主因
13:39 2023/06/01
【集體中毒】「晚餐吃粥」一家15人離奇死亡 自煮料理成劇毒或是奪命主因
【TVB力捧小花】伍樂怡入行6年突然宣布退出幕前　專注從商：我比較嚮往的生活
今日 10:03
【TVB力捧小花】伍樂怡入行6年突然宣布退出幕前　專注從商：我比較嚮往的生活