【醫療糾紛】婦人陪丈夫洗腎不滿服務　怒推懷孕38周護士兼咆哮：為你小孩積陰德

▲ 台灣一名女子2021年時陪丈夫在診所洗腎時，因不滿儀器操作順序，竟用力推擠懷孕38周的護士。

台灣日前發生一宗法律訴訟，一名女子2021年時陪丈夫在診所進行血液透析，因不滿護士操作儀器的順序，竟用力推擠懷孕38周的護士，令懷孕護士出現腹痛、宮縮的情況。近日法院認定女子犯罪事實明確，判刑3個月。

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綜合台媒報道，判決書指出，事發在2021年10月20日上午7時許，台北市一名林姓婦人，陪同嚴姓丈夫下前往台北市一間診所，接受血液透析服務。期間因不滿鄭姓護士操作儀器順序，故用力推擠懷孕38周的鄭姓護士左肩，更伸手指著對方肚子咆哮，要對方「為妳的小孩積點陰德，留點良心。」

事後鄭姓護士出現頻繁宮縮、腹痛等症狀，繼而提出上訴。林婦在庭上對自己的行為直認不諱，法官審酌林婦是陪同配偶接受血液透析服務時，因配偶稱感到不適，而一時情緒失控，繼而傷害懷孕38周的護士，最終判林婦有期徒刑3個月，案件可上訴。

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責任編輯：羅嘉欣