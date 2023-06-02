  • 32°C
香港時間 : 2023602日 (週五) 18:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫療糾紛】婦人陪丈夫洗腎不滿服務　怒推懷孕38周護士兼咆哮：為你小孩積陰德

健康 17:21 2023/06/02

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

台灣一名女子2021年時陪丈夫在診所洗腎時，因不滿儀器操作順序，竟用力推擠懷孕38周的護士。

台灣日前發生一宗法律訴訟，一名女子2021年時陪丈夫在診所進行血液透析，因不滿護士操作儀器的順序，竟用力推擠懷孕38周的護士，令懷孕護士出現腹痛、宮縮的情況。近日法院認定女子犯罪事實明確，判刑3個月。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】春夏季有效防蚊驅蚊　 中醫教DIY天然防蚊包

綜合台媒報道，判決書指出，事發在2021年10月20日上午7時許，台北市一名林姓婦人，陪同嚴姓丈夫下前往台北市一間診所，接受血液透析服務。期間因不滿鄭姓護士操作儀器順序，故用力推擠懷孕38周的鄭姓護士左肩，更伸手指著對方肚子咆哮，要對方「為妳的小孩積點陰德，留點良心。」

事後鄭姓護士出現頻繁宮縮、腹痛等症狀，繼而提出上訴。林婦在庭上對自己的行為直認不諱，法官審酌林婦是陪同配偶接受血液透析服務時，因配偶稱感到不適，而一時情緒失控，繼而傷害懷孕38周的護士，最終判林婦有期徒刑3個月，案件可上訴。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 診所 護士 台北 台灣

最高瀏覽

【集體中毒】「晚餐吃粥」一家15人離奇死亡 自煮料理成劇毒或是奪命主因
13:39 2023/06/01
【集體中毒】「晚餐吃粥」一家15人離奇死亡 自煮料理成劇毒或是奪命主因
【TVB力捧小花】伍樂怡入行6年突然宣布退出幕前　專注從商：我比較嚮往的生活
今日 10:03
【TVB力捧小花】伍樂怡入行6年突然宣布退出幕前　專注從商：我比較嚮往的生活
【駭人意外】大門疑失靈被困冷凍庫　快餐店女經理活生生凍死
13:44 2023/05/30
【駭人意外】大門疑失靈被困冷凍庫　快餐店女經理活生生凍死