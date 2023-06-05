【消費券優惠】用八達通App拎第二期消費券　嘟住賺更多優惠同獎賞

7月16號就出第二期$2,000消費券，要mark低呢個重要日子之外，記得mark埋以下八達通最新優惠！今次除繼續有「好賞嘟」獎賞外，八達通將會額外推出3大獎賞連環驚喜，等你可以一邊嘟一邊賺盡不同著數！

用八達通拎消費券繼續有著數 一嘟獎賞自動落袋

如果是舊有八達通客戶，無需登記，就可以繼續輕輕鬆鬆，安坐家中，透過八達通App領取消費券，亦可以到遍佈全港的領取點包括：八達通服務站、補貼領取站#、7-Eleven、OK便利店及惠康*所有分店等領取。今期消費券還可以作無限期使用，可以讓你在超過170,000個消費點慢慢使，慢慢嘟。

順帶一提，用消費券購物時記得配合「Easy Earn好賞嘟」，只要用八達通App將八達通連結到「好賞嘟」獎賞計劃，再加入心水商戶，以後只要拎住張八達通，無需開App，就可以於遍佈全港超過2,000個「好賞嘟」消費點購物，嘟一嘟，獎賞就會即刻自動落袋，一嘟即賺！



新舊客戶齊齊拎驚喜獎賞



為讓客戶可以盡情購物，買得開心，八達通今次繼續加碼推出「3大獎賞連環驚喜放送」，並於消費券派發期間不斷發放，新舊客戶都有份！



第1獎：1,000,000張快閃現金賞派足4個星期



八達通聯同城中熱門好賞嘟商戶，於2023年第二期消費券派發期間，一連4星期¹，打開八達通App，即撳即賞快閃現金券！只要一撳加入Easy Earn好賞嘟，並加入心水及派發現金券的商戶，即可參加！



第2獎：超過$100,000,000商戶優惠券



八達通App用戶邊嘟消費券邊賺賞，食買玩都有賺！一App齊集大小商戶優惠，隨時開App，隨時下載心水商戶優惠券，即使即賺總值超過$100,000,000！



第3獎：迎新轉會禮品 賺高達$100增值額



【新客戶專享】只要於推廣期內，到政府消費券計劃網站成功登記手機八達通領取消費券，可賺$100八達通增值額！

#設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處

*惠康、Market Place by Jasons 及其特色店舖（包括Market Place、3hreesixty、Oliver's The Delicatessen（只限增值八達通）及Jasons ichiba）



¹只限星期一至五（共19天） ，請密切留意八達通稍後公佈的確實日期

想知道點樣拎盡著數，即刻登入：https://bit.ly/43eZPp4

八達通卡有限公司牌照號碼：SVF0001

（特約）