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【賺里數遊戲】國泰推出「眨獲里賞日常」活動　上IG參加小遊戲勝出可獲最多400里數

休閒消費 17:15 2023/06/02

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

國泰最近更推出「眨獲里賞日常」線上線下活動，當中包括 IG AR Filter 小遊戲及全港首個流動眨眼挑戰，號召大家發掘個人眨眼實力，贏走里數，盡情體驗眨獲里數的樂趣！

儲里數已經成為大眾的日常習慣之一，不過要儲得精明就要有竅門。渣打國泰Mastercard®讓你在不同生活場合，隨時隨地、「眨下眼」就能直接賺取里數獎賞，實行食玩買住賞！國泰最近更推出「眨獲里賞日常」線上線下活動，當中包括 IG AR Filter 小遊戲及全港首個流動眨眼挑戰，號召大家發掘個人眨眼實力，贏走里數，盡情體驗眨獲里數的樂趣！

最新影片推介︰

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即日起至6月18日，參加IG上的獨家AR Filter小遊戲，並在10秒內眨眼最少40下，即可獲得高達400里數，玩法如下：

1. 個人IG帳號必需已設定為「公開」

2. 於國泰IG帳戶（@cathay），打開活動專屬Filter及選擇遊戲背景，挑戰10秒內眨眼40下

3. 成功挑戰後，標籤@cathay及兩位朋友，及hashtag 「#眨獲里賞日常」

4. 完成以上步驟即可發布影片為Story、截圖「挑戰成功」畫面及私訊國泰IG帳戶（@cathay），可獲200里數，現有渣打國泰Mastercard客戶更可獲額外200里數（即合共400里數）

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責任編輯︰陳珈希

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