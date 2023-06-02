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【天氣】天文台：今年春季異常溫暖　平均氣溫歷來第六高

社會 17:29 2023/06/02

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（湯致遠攝）

天文台今（6日）表示，5月的香港較正常少雨，亦較正常暖。全月總雨量為182.8毫米，較五月的正常值290.6毫米少約37%；而本年首5個月的累積雨量為350.4毫米，也較同期正常值590.9毫米少約41%。另外，上月平均氣溫為26.6度，較正值26.3度高0.3度；連同高於正常氣溫的3月及4月，本年度3月至5月的春季異常溫暖，其間平均最低氣溫22.0度，平均氣溫23.8度及平均最高氣溫26.5度，分別是同期的其中一個第四高，第六高及第八高。

天文台又指，在北太平洋西部的熱帶氣旋瑪娃在5月28日至31日橫過呂宋及台灣以東海域，受其外圍的下沉氣流影響，上月最後兩日本港大致天晴，下午天氣極端酷熱，多處地區氣溫上升至35度或以上，天文台並在5月31日下午錄得全月最高的34.7度。而當日錄得的最低氣溫為29.6度及平均氣溫為31.4度，分別是有紀錄以來五月份的最高及其中一個最高。

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責任編輯：黃小冰

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