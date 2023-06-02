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【當街斬人】荷里活廣場2女遭持刀漢追斬至少30刀　倒臥血泊送院不治

社會 19:12 2023/06/02

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荷里活廣場2女遭持刀漢追斬，重傷昏迷倒臥血泊。（網上圖片）

警方今日（2日）下午5時14分接報，指在鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場3樓戲院位置，1名男子持刀追斬2女，當場重傷倒地昏迷，警方將案件列謀殺案。從現場流出照片可見，兇徒將一名女子按在地上，持刀狂捅。其中一人證實不治。

警員接報到場將斬人男子制服。2名傷者昏迷，其中受傷男子胸口中刀，有人即場為傷者施行心外壓急救。警方正調查事件。根據現場閉路電視片段顯示，穿白衣的男子手持利刀，突然走向2名黑衣女子，並用刀捅向其中一名短髮女子，期間至少狂插30刀。

目擊者黃先生指，疑兇先用刀不斷捅短髮女子，其後再捉長髮女子捅兩三刀，長髮女子初時仍會大叫救命，惟後來已倒地沒有反應，其後有途人用椅子拍打疑兇的頭部，疑兇才停手，並呆站在原地。他又指，疑兇整個過程行兇過程維持約兩分鐘，期間疑兇並無說話或大叫，只是「拿到不斷插」。

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有人即場為傷者施行心外壓急救。

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記者：黃穎津

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