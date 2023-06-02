【飲品惹禍】糖尿病老翁日飲1種中藥材惹禍　血鉀超標急入院嚴重可致死

▲ 一名糖尿病患者因長期「泡決明子」，導致血鉀超標急入院。

飲食與身體健康息息相關，台灣營養師林俐岑分享一宗個案，指一名糖尿病患者因血鉀超標而入院，經問診得知，原來患者近期不「泡茶」，改為「泡決明子」，導致出現高血鉀的問題，嚴重可致命。

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據Facebook專頁「林俐岑營養師的小天地」日前分享了一宗個案，指一名患有糖尿病的老翁，血糖指數由近期的6.1升到6.6；腎絲球過濾率為74，屬腎病第二期。林俐岑指出，導致老翁血糖指數上升的原因，應與其進食過量鳳梨有關。

但導致老翁要再入院的原因，其實就與他「血鉀超標」相關。至於成因是如何？林俐岑詢問其飲食狀況，發現老翁每天都會喝一杯咖啡，茶則是一直都有喝。林俐岑再問「茶的種類」時，老翁則表示：

我以前泡茶葉，朋友說茶葉不好，但白開水沒有味道啊！我就改泡決明子喝。

而這亦正是老翁血鉀超標的原因。林俐岑強調，決明子是中藥材的一種，也屬於高鉀食物，可能老翁泡決明子時，濃度太高，加上鳳梨的鉀離子也偏高，導致老翁的腎功能開始衰退，代謝不了過多鉀離子，繼而造成高血鉀問題。林俐岑亦表示，高血鉀很危險，可造成心律不整，嚴重更可致死亡。

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責任編輯：羅嘉欣