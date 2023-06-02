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【港鐵加價】8.19再推港鐵半價日　6月25日起加價2.3%

社會 18:00 2023/06/02

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

（黃建輝攝）

港鐵公司今天 (2日) 公佈，將於今年8月19日（星期六）再推出一天半價乘車「感謝日」，將上年度「服務表現回贈」餘下金額回饋乘客。

另外，港鐵加價後的新車費表，將於本月25日(星期日)生效。港鐵指，逾九成的乘客車程車費將上調不多於0.4元。

按票價調整機制檢討，本年度的票價加幅為2.3%。票價調整後，逾九成乘客車費調整為0.4元或以下，當中約75%乘客車程車費調整0.2元或以下。使用八達通或二維碼的乘客乘搭本地車程（馬場站除外），調整幅度最多為0.8元。

同時，公司會繼續推出各種常客票種，其中「都會票」及「屯門–南昌全日通」的新售價會於今年七月一日生效，「全月通」的售價亦會於7月起調整。

都會票將於7月1日起加價20元、全月通加價10元至15元。

港鐵公司香港客運服務總監楊美珍女士表示，港鐵繼續為乘客提供不同車費及票務優惠，涵蓋長者、小童、學生等，去年這些恆常優惠總值超過21億元。公司會盡力平衡市民負擔能力，同時確保有足夠財政及資源，繼續提供安全、可靠、可持續、高質素的鐵路服務。

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記者：陳梓蔚

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