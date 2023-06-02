【元素大都會】張敬軒Serrini首度合作配音　「聲聲」相惜發揮唱歌外聲音潛能

迪士尼與彼思最新動畫電影《元素大都會》（Elemental）以水、火、土和空氣四大元素為角色，為突出不同元素間的水火不容，粵語版請來彼思忠粉，一個「柔」一個「爆」的張敬軒和Serrini首度合作配音，分別聲演主角水先生劉滴水（阿水）和火小姐苗小焰 （小焰）。

軒公和樹妮妮不約而同都覺得今次演繹的角色與自己性情相近，十分容易投入角色。軒公認為自己跟阿水一樣都是感性底，擅於表達情緒和內心的聲音，「我同好多水瓶座男仔一樣都十分易喊！」

不過阿水亦非一味多愁善感，喊包背後阿水不斷鼓勵小焰跳出自己元素圈，當然亦有好多計仔氹女仔，角色十分有趣過癮。

Serrini一秒焫著

Serrini亦笑說自己似足小焰，經常焫㷫別人，「不過我成日焫唔到人地，反而焫著自己！」

她強調自己跟角色一樣並非一味火爆：「我是個外向地內向的小女孩！雖然成日好似好燥，但其實我好文靜！平時講嘢大大聲，但其實都有唔開心的時候。」

彼此「聲聲」相惜

阿水和小焰兩個角色表面上水火不容，但相處下來其實十分合拍。融入角色的Serrini認為「小焰呢個女仔有好多故事，但唔識表達自己，所以經常要爆！她好需要一個溫柔的人去疏導，稍為淋熄她的火。」軒公十分認同，「人與人之間的相處是要講究平衡。阿水是一個多愁善感的人，需要小焰跟他互相補足。」

正如軒公雖然經常笑Serrini又嘈又煩，與愛靜的他似乎格格不入，但講到人生伴侶，他竟然都會選擇Serrini聲演的小焰。「自己感性底，好需要有人焫㷫我！小焰勝在有火，會同我擦出好多火花！」

Serrini同樣會視阿水為理想對象「我覺得男性識得表達自己的情緒是非常重要的！我亦好鍾意阿水對世界那份天真和好奇心。」

於是平時經常鬥氣鬥咀的水男火女，配音期間其實「聲聲」相惜，合拍到極，一齊落力加料搞笑，口水花四濺兼擦出前所未有的火花，軒公和Serrini都衷心期望阿水和小焰將會成為迪士尼與彼思動畫最新一對經典角色。

發揮唱歌外聲音潛能

說到配音期間的趣事，軒公笑說發現Serrini說話有口音，十足外國回來的番書女口音。

而他自己就首度演繹了海豚音和煲滾水的怪聲：「今次配音讓我們在唱歌和舞台表演以外，通過角色盡情發揮我們聲音的潛能！」

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