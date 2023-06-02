【環保迪士尼】迪士尼行政大樓停車場加裝太陽能系統　覆蓋80個車位料年底完成

▲ 環境及生態局局長謝展寰今日（2日）主持「香港迪士尼行政大樓停車場太陽能項目」啟動禮

環境及生態局局長謝展寰今日（2日）主持「香港迪士尼行政大樓停車場太陽能項目」啟動禮，為政府推出便利措施，協助私營界別在室外停車場安裝太陽能系統所開展的首個項目，將覆蓋80個泊車位，每年可產生200000度電，足以滿足約60個三人家庭的用電量，工程預計於今年底完成。

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謝展寰在啟動禮上致辭時表示，政府一直積極創造有利條件，推動私營界別發展可再生能源。他又欣悉樂園一直致力於採取多項環保措施，積極減碳。並期望更多機構及社區人士參與推動環保，齊齊加入減碳的行列。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，香港迪士尼在締造奇妙體驗之外，亦不忘為大家建立一個更美好和可持續的未來。本次的太陽能項目是當中十分重要的部分。

該停車場太陽能工程是香港迪士尼眾多太陽能發電項目其中一環。現時香港迪士尼在度假區內47個地方設置合共超過7,500塊的太陽能發電板，每年生產超過 330 萬度電，相等於超過1,000 戶三人家庭一年的用電量，是目前全港最大的太陽能發電系統。度假區內的太陽能板系統亦配備智能系統，例如團隊可透過連接雲端數據系統的應用程式，實時監察每一塊太陽能板的運作效能，以發揮每塊太陽能板的最大效益。

度假區的太陽能系統亦獲得政府及能源業界的認可，包括 2019 年獲機電工程署頒發「模範獎」及「最佳物料」獎項，以及 2020 年獲中華電力公司頒發「可再生能源大獎- 傑出獎」。莫偉庭亦指香港迪士尼不斷尋求創新方式，將環保措施融入公司的營運。樂園在社區環境可持續發展走在前沿，並希望啓發更多人跟隨迪士尼的環保步伐。此外，作為度假區環境教育項目的一部份，約50名中學生和長者獲邀參加了是次活動。



政府在2021年公布《香港氣候行動藍圖2050》定下「淨零發電」、「節能綠建」、「綠色運輸」和「全民減廢」四大減碳策略。環境及生態局和發展局去年四月推出一套協助私營界別在室外停車場安裝太陽能光伏系統的便利措施，協助包括公營機構等申請人在室外停車場安裝不高於三米的太陽能光伏系統，並由屋宇署提供快速審批服務、總樓面面積寬免等便利措施。

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責任編輯：解青羽