【旅遊2023】上海迪士尼附近5大夢幻民宿推介　人均HK$189起住靚房+包2餐+接送

▲ 5間上海迪士尼附近民宿推介，各有特色，超級IGable!

結束在上海迪士尼「奇妙的一天」旅玩之後，不妨入住附近平靚正、打卡一流的民宿，延續喜悅和幸福感。TOPick為你精選介紹以下5間充滿夢幻感民宿，最平人均只需HK$189，更設有免費早餐、迪士尼接送等服務，十分抵玩。即刻帶大家走入童話王國，出發!

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1) 棲夢民宿（新月店）

▲ 總體設計如夢幻城堡，設有超大庭院，打卡必去。 (圖片來源: trip.com)

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於2020年開業，由著名設計團隊IF.A親自操刀設計，民宿將浪漫溫馨、童真夢幻元素及現代化設施完美地結合。

設有12間不同風格客房，房間衛生乾淨，庭院有超大月亮燈飾擺設。有住客曾表示頂樓視野廣闊，可以看到迪士尼煙花表演，每個角落都是打卡好位。價錢親民，旅遊網站平台顯示最平一晚房價約HK$379起（只供參考）。

距離迪士尼: 約10分鐘車程

免費服務: 專車接送、免費早餐、免費寄存行李

地址: 川沙新鎮欄杆村潘家宅12號

預訂網站/了解更多: trip.com/永安旅遊/小紅書

2) 米拉夏朵度假民宿

▲ 民宿以牛奶白色設計主色，十分夢幻。 (圖片來源: hotels.ctrip.com)

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品牌Château de Mila(米拉城堡) 創立於2018年，主打夢幻風高品質度假民宿，目前經營3間分店。迪士尼樂園附近的一間，以白色及奶油色為主色，外形如白色雲朵城堡，加上其不規則圖形的小窗，十分可愛。

客房有10間，多數走洞穴風設計，城堡內是大床房，另設附有小院子的家庭房。不過，價格較高，小紅書上所示，參考價格約¥1422起(約HK$1574) （只供參考）。

距離迪士尼: 約15分鐘車程

免費服務: 早餐、下午茶、專車接送

地址︰上海浦東新區宣橋鎮腰路村628號

預訂網站/了解更多: 携程/小紅書

3) 火星島休閑度假民宿

▲ 出片率堪稱一絕。(圖片來源: 小覃一一旅行日记@小紅書)

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2022年開業，臨近景點及設備多，有生態園、野生動物園，川沙百聯購物中心、大型超市等。民宿以純白色系為主，外形融合現代簡約風及星球元素，如洞穴形狀外觀、凹凸不平圓形圖案裝飾、天空之境、天梯、雪山溶洞、無邊泳池等，更有可愛的樹屋和菠蘿屋。

兩層高的民宿設有24間客房，小紅書上顯示，一晚大床房價格約¥715起(約HK$791) （只供參考），價錢屬於中價位。

距離迪士尼: 約8分鐘車程

免費服務: 自助營養早餐、中餐晚餐、飲料、下午茶、專車接送

地址︰上海浦東新區川沙新鎮嶺七路10號

預訂網站/了解更多: Trip.com/携程/小紅書

4) 上海Nous麓眠設計師民宿

▲ 以白色為主調，如白色小城堡。(圖片來源: trip.com)

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2020年開業，民宿以白色及藍色為主色，主打雕塑及幾何曲線美學、聖托里尼洞穴風設計，有網民大讚像棉花堡一樣夢幻。3層高的民宿有13間房間，一樓是餐廳、游泳池等公共區域，二樓及三樓是客房，每一間都有自己的風格。

有用家大讚服務貼心，房間寬敞又乾淨，十分適合家庭客。房價屬於中高價位，小紅書上顯示大床房約為¥1000起(約HK$1107) （只供參考）。

距離迪士尼: 約10-15分鐘車程

免費服務: 早餐、專車接送、拍攝

地址︰上海浦東新區六灶鎮七星村157號

預訂網站/了解更多: Trip.com/携程/小紅書

5) 上海千墨民宿

▲ 以黑白色作為主基調，極為簡約。 (圖片來源: trip.com)

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位於上海國際旅遊度假區的千墨民宿於2020年開業，佔地1200平方，走現代簡約黑白風格。民宿設有16間客房，有單臥、套房和獨棟可選，八種房間主題可選，分別為星辰、天目、望野等。

房間設計沿用黑色白灰調，大片落地窗玻璃可看到麥田，純木地板及古銅金裝飾，展現出高級精緻感。小紅書上顯示房價為¥620起(約HK$688)，而Trip.com顯示為HK$719起（只供參考），屬中價位。

距離迪士尼: 約15分鐘車程

免費服務: 停車場、早餐、迪士尼樂園接送服務

地址︰上海浦東新區川沙新鎮純新村吳家宅151號

預訂網站/了解更多: Trip.com/携程/小紅書

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責任編緝：張懿慧