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【樂極生悲】36歲男子心急與伴侶親熱　下體滑出猛撞啪一聲斷成3節

醫生診症室 18:34 2023/06/02

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36歲男子心急與伴侶親熱，下體滑出猛撞後斷成3節。

性生活是兩性關係重要一環，但慎防行為過激，會樂極生悲。有外國醫學期刊記載了一宗個案，指非洲坦桑尼亞一名36歲男子與伴侶發生性行為時，陰莖突然滑出，隨後硬撞，並當場傳出「啪」一聲，陰莖頓時斷成3節，急被送院。

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據《每日郵報》報道，這宗案例被記錄在《國際外科病例報告期刊》（IJSCR）中，事主是坦桑尼亞一名36歲男子，當時他和伴侶發生性行為時，陰莖不慎滑出。事主嘗試重新撞擊，結果卻撞在伴侶的會陰部（陰道與肛門交界），隨即傳來「啪」一聲，事主的下體一陣劇痛、腫脹兼未能勃起。

事主求醫後，醫生發現其陰莖有3處斷裂、腫脹扭曲，並有嚴重內出血，至於尿道已持續出血5小時，需緊急即時開刀處理。醫生表示，事主在手術進行期間感強烈疼痛，所幸手術順利完成，事主經半年休養覆診，已恢復正常性生活。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 兩性關係 手術 性行為 坦桑尼亞 非洲

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