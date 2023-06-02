【器官捐贈】心臟移植協康會主席：市民取消登記中央名冊顧慮太多　每人也有機會需獲移植

政府與內地研究推行兩地器官移植機制，不過近月不少人取消登記捐贈名冊。醫管局今(2日)安排兩名心臟移植患者分享經驗，推廣器官捐贈。

香港心臟移植協康會主席曾永鏗現年71歲，於7年多前成功移植心臟。曾永鏗於50多歲時已因心律不整植入心臟除顫器，不過心臟功能逐漸下降，一度跌至只有百分之10，於等待一年後成功移植。他形容「行又行唔到，訓又訓唔到，好似等死。」，當時的情況心臟可能捱不過一年。他指，有一晚接獲葛量洪醫院的電話，立即到醫院進行手術7-8年，形容自已是「死過返生」。

另一名移植者馬暢初出現氣喘徵狀，起初以為肺功能出現問題，後才獲診斷為有急性心臟病。馬暢初表示，當時情況隨時可以暈倒，幸轉介到葛量洪醫院後，成功獲安排心臟移植。他有一晚凌晨兩時收到電話，指可以進行移植。

他指，當時需要「定一定神」，全因心臟移植並不是小手術，後來與家人商量後決定接受手術。他指，於深切治療部睜開眼的時候，是「感覺唔同咗」，認為心臟是得來不易，要珍惜捐贈者的勇敢。

過去30年共有250名病人接受心臟移植，過去多年共每年共有8-11宗移植。葛量洪醫院心臟內科病房經理鄭嘉茵表示，心臟移植需要血液、身高及體重的配對，因此沒有移植等待時間的中位數。她表示，曾經接觸過有病人急性心臟病，情況很差及需要打強心針，其太太對她哭泣，心情無助，後來數個月後病人成功獲移植。當病人回到醫院覆診，重獲新生令她感動。

對於近期因兩地器官移植機制的爭議。曾永鏗認為市民顧慮太多，指當病人躺在床上，得知獲得器官後是十分喜悅，而沒有人知道自己是否有一日是否需要移植，呼籲市民登記名冊。

▲ 兩位接受心臟移植的病人分享經歷連同護士分享經歷。(陳靜儀攝)

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記者：陳展棋