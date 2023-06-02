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擔任西九董事局副主席為政績？　陳智思：為下一代

政治 19:11 2023/06/02

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西九文化區管理局副主席陳智思出席座談會。(資料圖片)

不時有人諷刺香港在「文化沙漠」，從事文藝工作會「揸兜」，但西九文化區管理局副主席陳智思有不同看法，他認為香港的文化藝術水平已大大提升，現在可跟倫敦、紐約等相比。他又分享話，最近在街上撞到有家長談及自己兒子都從事藝術工作，顯示現今社會對藝術工作接受程度提升。

芝加哥大學（香港）今日邀請陳智思出席「亞洲藝術未來之路」座談會，討論香港的文化藝術發展，陳智思對香港的文化藝術發展十分樂觀，稱香港用了很多資源投資在西九文化區，雖然不能馬上回本，但香港已成功登上在世界藝術地圖中（post Hong Kong in the world map）。

陳智思被譽為「公職王」，答問環節，有觀眾追問陳智思，擔任西九董事局副主席是否為政績，陳智思就話，是為了下一代（do for the next generation）。他透露，自己有兩個兒子，希望他們和其他年輕一代會留港發展。

另有觀眾關注香港如何在亞洲國家中突圍而出？陳智思說，他一直相信香港是中國最國際化的城市。他稱，每次有人問他「一國兩制」是否仍存在時，他會回答︰「不要問我，你可以自己去看看香港的故宮文化博物館。」（Don't ask me, come to see our Palace Museum），他強調中國仍然希望香港維持其優勢和獨特性。

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撰文 : 傅流螢

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