擔任西九董事局副主席為政績？　陳智思：為下一代

▲ 西九文化區管理局副主席陳智思出席座談會。(資料圖片)

不時有人諷刺香港在「文化沙漠」,從事文藝工作會「揸兜」,但西九文化區管理局副主席陳智思有不同看法,他認為香港的文化藝術水平已大大提升,現在可跟倫敦、紐約等相比。他又分享話,最近在街上撞到有家長談及自己兒子都從事藝術工作,顯示現今社會對藝術工作接受程度提升。

芝加哥大學(香港)今日邀請陳智思出席「亞洲藝術未來之路」座談會,討論香港的文化藝術發展,陳智思對香港的文化藝術發展十分樂觀,稱香港用了很多資源投資在西九文化區,雖然不能馬上回本,但香港已成功登上在世界藝術地圖中(post Hong Kong in the world map)。

陳智思被譽為「公職王」,答問環節,有觀眾追問陳智思,擔任西九董事局副主席是否為政績,陳智思就話,是為了下一代(do for the next generation)。他透露,自己有兩個兒子,希望他們和其他年輕一代會留港發展。

另有觀眾關注香港如何在亞洲國家中突圍而出?陳智思說,他一直相信香港是中國最國際化的城市。他稱,每次有人問他「一國兩制」是否仍存在時,他會回答︰「不要問我,你可以自己去看看香港的故宮文化博物館。」(Don't ask me, come to see our Palace Museum),他強調中國仍然希望香港維持其優勢和獨特性。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9