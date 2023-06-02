【器官捐贈】6年前主動捐肝予鄧桂思　鄭凱甄開腔談捐贈：理解港人憂慮

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兩地器官捐贈風波備受爭議，引發過去多個月數千名市民退出器官捐贈中央名冊，部分是無效的取消登記。當局批評無效取消登記的人數是挑動社會，警方會展開刑事調查。

文員鄭凱甄6年前捐肝予患有腎病和乙型肝炎的鄧桂思。鄭凱甄近日接受網媒「大城誌」訪問，她對於取消登記的人數增加感到可惜，理解市民對器官捐贈的憂慮，或跟器官移植互助機制的新政策有關。她表示，有幾千人取消，顯示市民有聲音希望表達出來，令政府關注。

鄭凱甄表示，市民最大的憂慮在於透明度不足，互助機制提出來後，沒有諮詢過公眾及向公眾解釋，包括以往捐贈器官有多少器官被浪費，令市民未必有安全感。加上這幾年香港的社會政治氣候，也令市民對跨境議題有保留。

對於有醫生認為市民愛心減退。鄭凱甄坦言並不認同，指愛心不應只歸納於有否登記器官捐贈。她擔心警方介入調查，或會引起市民反感，進一步影響器官捐贈的人數

她表示，當局應舉出案例和數據，例如近幾年本地器官出現比較浪費的情況，會增加說服力，釋除市民疑慮。

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責任編輯：陳展棋