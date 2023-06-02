【港鐵加價】新界西北往港島加價最多　屯馬綫短貴長平問題仍存在

▲ 港鐵公布加價詳情。（林宇翔攝）

港鐵今年加價2.3%，新車費表6月25日生效。港鐵今日公布新車費表，大部份車程車費加幅0.2元或以下；加幅0.5元或以上的佔7%。到港島上班的新界西北乘客面對加幅較多，以屯門往來金鐘為例，加價前車費為27.8元，加價後為28.5元，加幅為0.7元。至於屯馬綫短貴長平的情況仍然存在。

港鐵早前宣布今年加價2.3%，今日公布具體加價情況。據港鐵公司統計，加價0.2元或以下的車程佔71%、加價0.3元至0.4元的車程佔18%、加價0.5元的車程佔7%、維持不變的則佔4%。

加幅較少的車程包括中環至銅鑼灣，加價前車費為5.6元，最新票價為5.7元，加幅0.1元。由油尖旺區經荃灣綫過海往銅鑼灣，加價前車費為12.5元，最新票價為12.8元，加幅0.3元。

新界西北居民如要往港島區上班，面對加幅就較高，屯門、元朗、天水圍3個地區，如乘港鐵前往中環、金鐘、銅鑼灣等地，現時車費為27.8元，加價後車費為28.5元，加幅0.7元。

「都會票」、「屯門 – 南昌全日通」及「全月通」亦會加價，其中都會票由435元加10元至445元、由屯門至紅磡的全月通，就由600元加價15元至615元。

至於過去屯馬綫一直存在的短貴長平情況仍然存在，如從烏溪沙出發，乘搭14個站到何文田，車費為12.9元，但多搭一個站到紅磡，車費卻會減至10.8元。乘搭16個站到尖東，車費為13.8元，但再搭2個站到南昌，車費卻會減至10.4元。

港鐵同日公布，由於過去4個半價「感謝日」未能用盡上年度「服務表現回贈」帳戶所累積的金額，決定8月19日再安排一天半價「感謝日」。

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記者：陳梓蔚