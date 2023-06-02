【北部都會區】北諮委轄下四個小組委員會名單出爐　多位立法會議員上榜

▲ 北部都會區諮詢委員會。

政府今日公布北部都會區諮詢委員會轄下四個小組委員會的組成，北諮會主席由財政司司長陳茂波擔任。陳茂波表示，北部都會區計劃涵蓋土地房屋、產業發展、交通基建等多個領域。成立四個小組委員會，可更廣泛、更深入聆聽社會各界就不同議題的意見，共同推動北都的全面可持續發展。

四個小組委員會分別為規劃、土地及環境保育小組委員會、產業發展小組委員會、運輸及其他基建設施小組委員會，以及推廣及公眾參與小組委員會。四個小組委員會即將召開會議，推動相關工作。

四個小組委員會名單如下：

●規劃、土地及環境保育小組委員會

主席︰發展局局長甯漢豪

非官方委員︰蔡洪濱、陳克勤、陳恒鑌、陳月明、陳冠華、方舟、葉劉淑儀、葉文祺、高秉強、林健鋒、林群聲、林筱魯、劉業強、劉國勳、龍漢標、馬紹祥、謝偉銓、黃煥忠、易志明、葉中賢、張欣宇

增補委員︰陳澤斌、陳建業、陳元敬、趙錦權、李建華、梁美儀、盧曉楓、楊惠文、百瑞

官方委員︰環境及生態局局長、發展局常任秘書長（規劃及地政）、北部都會區籌備辦公室主任、規劃署署長、土木工程拓展署署長、地政總署署長、環境保護署署長、漁農自然護理署署長

●產業發展小組委員會

主席︰創新科技及工業局局長孫東

非官方委員︰蔡洪濱、陳早標、陳月明、陳冠華、陳鷹、邱達根、蔡冠深、周浩鼎、方舟、胡章宏、葉劉淑儀、葉文祺、蔣鐵峰、高秉強教授、劉國勳、陸頌雄、史立德、田北辰、謝偉銓、黃煥忠、黃英豪、任景信、易志明、葉中賢

增補委員︰莊子雄、駱百強、葛珮帆、袁美儀、張建華教授

官方委員︰創新科技及工業局常任秘書長、創新科技及工業局副局長、創新科技署署長、北部都會區籌備辦公室主任

●運輸及其他基建設施小組委員會

主席︰運輸及物流局局長林世雄

非官方委員︰陳克勤、陳恒鑌、陳月明、邱達根、方舟博士、葉劉淑儀、葉文祺、林筱魯、劉國勳、盧偉國、陸頌雄、馬紹祥、田北辰、任景信、易志明、張欣宇

增補委員︰卜國明、張子仲、劉文君、梁啟元、呂志宏、曾慧珊、張煒

官方委員︰運輸及物流局常任秘書長、運輸署署長、路政署署長、北部都會區籌備辦公室主任、運輸及物流局副秘書長 1、發展局副秘書長 （工務） 2、創新科技及工業局副秘書長(2)

●推廣及公眾參與小組委員會

主席：發展局常任秘書長(規劃及地政)何珮玲

非官方委員：陳早標、陳克勤、陳恒鑌、陳月明、葉劉淑儀、林筱魯、劉國勳、馬紹祥、史立德、張欣宇

增補委員︰湛家雄、黎漢群、李冠洪、梁家永、梁秉堅、廖宇軒、文灼非、沈豪傑

官方委員：政府新聞處處長、北部都會區籌備辦公室主任

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責任編輯：趙居逸