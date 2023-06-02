【鑽石山斬人案】目睹怒斬血案感震驚　途人用櫈拍疑兇頭即「傻咗企響度」

▲ 疑似兇刀已呈彎曲。(曾秋文攝)

鑽石山荷里活廣場發生恐怖斬人案，一名穿白衣男子手持魚生刀施襲，2名女子浴血昏迷，送往聯合醫院搶救同告不治，涉事39歲男疑兇被警方制服。事發後現場一遍狼藉，地上除了遺下一段血路及大量血紙巾，疑似兇刀更呈彎曲。有目擊者表示，有目擊者坦言好驚，指有途人曾經拿櫈拍打疑兇頭部，但其呆站原地。

警方今日（2日）下午5時14分接報，荷里活廣場3樓戲院對出位置，1名男子持刀追斬2名女子，2人均受重傷，其中一名短髮女子被斬近30刀，另一長髮女子出手營救不果，被兇徒割傷頸部。事發時為下午近放工時間，商場亦有市民在購物。兇徒追斬其中一名短髮女子時，附近市民仍未知所謂何事，及後即大驚四散，有推著BB車的市民即走入其他店內暫避，亦有人嘗試越過案發位置，但見兇徒手起刀落不停斬人，立即倒退避開；有迎面走近的一名保安亦退開一邊。

由於受傷女子大叫，附近店鋪的店員亦走出店外查看，有店員在兇徒追斬另一長髮女子時，即走近門口落閘。而在案發位置對正的店鋪，店員立即關上玻璃門，但近距離目擊案件。

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警方目前圍封案發現場調查，地上除了遺下一段血路及染血紙巾，警員在現場檢獲一把兇刀，已呈彎曲狀態，可見用力之猛。目擊者黃伯表示，見到疑兇多次用利刀刺向其中一名女子，女子大叫救命，之後躺臥在地上無反應。期後有途人用椅子打向疑犯想作出阻止，但疑犯並無逃走，直至警方到場後將他拘捕。



大批警員事後手持長盾牌及避彈衣到場，將39歲的光頭漢制服，按在地上鎖上手扣，現場遺下一條恐怖血路，受事件影響，荷里活廣場需要落閘，警方將案件列作「傷人」處理，正調查疑兇動機。

目擊者黃伯表示，該兇徒一言不發即追斬人，

「（那位白衣男子是如何？）好像有點傻（疑兇有沒有大叫？）那個男子沒有出聲，同行女子則大叫救命，初初都沒有叫救命，被插數刀後，同行女子才叫救命，兇徒接著都來打她和用刀插她。」他指，後來有途人拿櫈拍打疑兇頭部，「他便成個傻咗企響度」。

有途人後來為倒地女子做心外壓急救，而兇徒走到商場一個指示牌前呆企，右膝及鞋都染有血跡。

大批軍裝警員趕至，部分手持盾牌，並擎槍指向兇徒，並靠近制服兇徒。救護員將傷者抬上擔架床送院。反恐特勤隊之後亦到場。警員用圍板圍起案發現場，現場留有大量止血用的紙巾，兇刀被斬至彎曲，留在現場位置。警方仍在商場搜證。

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