《變形金剛：狂獸崛起》推出前賣券限量紀念套裝　開畫日設2D特典場 　

《變形金剛:狂獸崛起》(Transformers: Rise of the Beasts)將於6月8日上映,今次是此系列第7集,故事到以90年代作為背景,並將有全新派系「密斯武」現身,與博派在地球並肩作戰。

影片由《王者之後:重拳復仇》(Creed II)導演史提芬卡普(Steven Caple Jr.)執導,《哥斯拉II:王者巨獸》(Godzilla: King of the Monsters)安東尼雷莫斯(Anthony Ramos)及《猶大與黑色彌賽亞》(Judas and the Black Messiah)多美妮費舒伯克(Dominique Fishback)主演。

▲ 《變形金剛:狂獸崛起》

電影公司分別推出紀念套裝及2D特典場戲票:

「前賣券限量紀念套裝」

售價 :288元

由6月2號起於指定MCL院線及全線英皇院線發售。限量發售800套,售完即止!

套裝內容包括:

-《變形金剛:狂獸崛起》(2D或3D版)換票證乙張

- 全球首間變形金剛餐廳Transformers THE ARK 滋味漢堡及飲品禮券乙張

-《變形金剛:狂獸崛起》精美電影珍藏卡 乙套(一套14款)連封套

IMAX with Laser 2D特典場

入場觀眾每人可獲贈紀念行李牌及海報,及有機會贏取由ROBOSEN送出價值7569元「柯柏文《變形金剛:狂獸崛起》精緻系列機械人【限量版】」

日期:6月8日(四)

時間:晚上7:00 及9:55

地點:K11 Art House

票價:170元(6月2日開售)

