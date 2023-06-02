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《變形金剛：狂獸崛起》推出前賣券限量紀念套裝　開畫日設2D特典場 　

娛樂 20:01 2023/06/02

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

《變形金剛：狂獸崛起》（Transformers: Rise of the Beasts）將於6月8日上映，今次是此系列第7集，故事到以90年代作為背景，並將有全新派系「密斯武」現身，與博派在地球並肩作戰。

影片由《王者之後：重拳復仇》（Creed II）導演史提芬卡普（Steven Caple Jr.）執導，《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla: King of the Monsters）安東尼雷莫斯（Anthony Ramos）及《猶大與黑色彌賽亞》（Judas and the Black Messiah）多美妮費舒伯克（Dominique Fishback）主演。

《變形金剛：狂獸崛起》

電影公司分別推出紀念套裝及2D特典場戲票：

「前賣券限量紀念套裝

售價 :288元 
由6月2號起於指定MCL院線及全線英皇院線發售。限量發售800套，售完即止！
套裝內容包括：
-《變形金剛：狂獸崛起》（2D或3D版）換票證乙張
- 全球首間變形金剛餐廳Transformers THE ARK 滋味漢堡及飲品禮券乙張
-《變形金剛：狂獸崛起》精美電影珍藏卡 乙套（一套14款）連封套

IMAX with Laser 2D特典場  

入場觀眾每人可獲贈紀念行李牌及海報，及有機會贏取由ROBOSEN送出價值7569元「柯柏文《變形金剛：狂獸崛起》精緻系列機械人【限量版】」
日期：6月8日（四）
時間：晚上7:00 及9:55 
地點：K11 Art House
票價：170元（6月2日開售）

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撰文 : TOPick柴犬出動

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