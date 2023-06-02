【鑽石山斬人案】社署：呼籲受情緒困擾市民求助及停止轉發片段　紅十字會提供心理支援服務

▲ (紅十字會FB)

鑽石山荷里活廣場發生斬人案，2名女子死亡，警方列作謀殺案。社署表示，留意到有關影片在網上廣泛流傳，呼籲受情緒困擾的市民盡快尋求專業協助，並停止轉發有關影片。

香港紅十字會表示，已經與商場了解商戶及附近居民的需要，並會按情況積極提供合適的心理支援服務及資訊。

紅十字會提醒，儘管市民或希望盡可能地獲取有關該事件的信息，但應盡量避免在電視或社交媒體重覆觀看或轉發事故的片段，以免引致情緒不安。

部份人或會因為今次事件而勾起過去相似經歷的回憶，如果注意到自己受到嚴重情緒困擾，請尋求專業人士的協助。

如果是小朋友看到片段，家長可以先安撫他們的情緒，並清晰及以他們能明白的程度向小朋友解釋發生的事情。無論大人或小朋友，如有明顯的情緒困擾，可尋找專業人士的協助。

求助方法:

社署二十四小時電話熱線： 2343 2255

香港紅十字會Shall We Talk心理支援服務

預約電話：5164 5040

Whatsapp: 5164 5040（發短訊以預約服務）

Telegram: @hkrcshallwetalk（發短訊以預約服務）

網上登記：http://link.redcross.org.hk/pssreservation

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責任編輯:陳展棋