【透明質酸】女子於內地為陰道打透明質酸　呼吸衰竭併發肺栓塞危殆

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衞生署今日接獲醫院管理局通報，一名45歲過往健康良好女子，於周二(5月30日)於深圳一處所接受由懷疑非醫護人員進行陰道內透明質酸注射，接受注射後不久出現心悸、氣促和心胸痛，同日送往深圳一所醫院，但於同日自行出院。

她於周三(31日)到北區醫院急症室求醫，同日被轉送瑪嘉烈醫院深切治療部接受治療。臨床診斷為呼吸衰竭併發肺栓塞及腦部出血，現時情況危殆。個案的調查工作會繼續進行。



衞生署發言人呼籲市民不應接受任何並非由專業醫護人員提供的治療，包括任何形式的注射。任何人士如在接受注射後感到不適，應立即求醫。



市民接受注射前應徵詢專業醫護人員的意見，了解程序詳情、潛在風險和可能出現的併發症，作知情的選擇。發言人呼籲，如必須到香港以外地區接受注射，須特別謹慎，確認人員合資格或已向相關當局註冊執業。如有懷疑，應即時拒絕注射。如有不適，盡快向合資格醫護專業人員求診。

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責任編輯：陳展棋