  • 30°C
香港時間 : 2023602日 (週五) 22:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【透明質酸】女子於內地為陰道打透明質酸　呼吸衰竭併發肺栓塞危殆

社會 21:50 2023/06/02

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

(資料圖片)

衞生署今日接獲醫院管理局通報，一名45歲過往健康良好女子，於周二(5月30日)於深圳一處所接受由懷疑非醫護人員進行陰道內透明質酸注射，接受注射後不久出現心悸、氣促和心胸痛，同日送往深圳一所醫院，但於同日自行出院。

她於周三(31日)到北區醫院急症室求醫，同日被轉送瑪嘉烈醫院深切治療部接受治療。臨床診斷為呼吸衰竭併發肺栓塞及腦部出血，現時情況危殆。個案的調查工作會繼續進行。

衞生署發言人呼籲市民不應接受任何並非由專業醫護人員提供的治療，包括任何形式的注射。任何人士如在接受注射後感到不適，應立即求醫。

市民接受注射前應徵詢專業醫護人員的意見，了解程序詳情、潛在風險和可能出現的併發症，作知情的選擇。發言人呼籲，如必須到香港以外地區接受注射，須特別謹慎，確認人員合資格或已向相關當局註冊執業。如有懷疑，應即時拒絕注射。如有不適，盡快向合資格醫護專業人員求診。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【鑽石山斬人案】荷里活廣場2女遭持刀漢追斬至少30刀　倒臥血泊送院不治
今日 19:12
【鑽石山斬人案】荷里活廣場2女遭持刀漢追斬至少30刀　倒臥血泊送院不治
【TVB力捧小花】伍樂怡入行6年突然宣布退出幕前　專注從商：我比較嚮往的生活
今日 10:03
【TVB力捧小花】伍樂怡入行6年突然宣布退出幕前　專注從商：我比較嚮往的生活
【集體中毒】「晚餐吃粥」一家15人離奇死亡 自煮料理成劇毒或是奪命主因
13:39 2023/06/01
【集體中毒】「晚餐吃粥」一家15人離奇死亡 自煮料理成劇毒或是奪命主因