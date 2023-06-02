【大坑西邨重建】有居民盼獲安排入住公屋　居民：「我需要安穩不是你的錢和私樓」

▲ 大坑西邨居屋王小姐。（陳梓蔚攝）

現時仍有近兩成大坑西邨居民未接受回遷安排或永久遷離津貼，有大坑西邨居民權益關注組成員表明拒絕接受現有補償安排。她強調非為貪圖更多賠償金額，只是希望獲得穩定的居所，希望能獲安置至空的公屋單位，「大坑西邨是老人邨，邨內大多居民年逾70歲，就算揾到，亦並非所有業主願意租樓給行將就木的長者。」她批評平民屋宇有限公司一直缺溝通誠意，未有了解租戶需求，只希望用錢打發居民遷出。

王女士居於大坑西邨民興樓59年，亦是大坑西邨居民權益關注組成員。隨著家人逐漸離去，現時只餘王女士一個人獨居於民興樓，雖然所居單位不細，可間出兩房一廳，但屋宇狀況並不良好，部份房間因電路損壞無法通電，一到夜晚就變得漆黑一片；「其實最初聽到重建消息時好開心，我都想有新居所，但怎知平民屋宇一啲誠意都無。」

王女士並未接受回遷或永久遷出方案，或被用法律途徑收樓，不獲賠償同時無家可歸，「但我都無諗住簽（同意書），你要我搬，最少要讓我有樓可住，我即將失去收入來源，出去租樓朝不保夕，可能5年未等到就死左，我要你的錢有何用？」她強調，並非不願遷出交還單位，但希望政府能給予幫助，讓有需要租戶能搬到公屋單位，獲得安穩居所，「我都唔洗住得好，重建好的私樓都可以唔要，我只想安安穩穩，唔洗搬來搬去。」

對於平民屋宇聲稱會將未提交「住戶資料聲明書」的租戶作黑戶，王女士坦言感到被恐嚇，「我唔明，我真係唔明，點解我住咗59年，突然會話我係黑戶？平民屋宇從來無接觸過我，無了解過我的訴求。」

被問及如最終被收回單位且無法獲得賠償會如何應對，王女士平淡地應道，「可能做麥難民，但點都好，我只想獲合理妥善的安置。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚