【無人機】慧安園管理處擬用航拍機查冷氣機滴水　民航處：正了解事件

▲ 將軍澳慧安園。(資料圖片)

將軍澳慧安園管理處近日貼出告示，指近日發現不少單位出現冷氣機滴水情況，為加強追尋及確認滴水源頭，管理處職員除進入個別單位視察外，亦有機會使用航拍機或其他器材於大廈外牆近冷氣機位置進行視察，如跟進後情況仍未有改善，將轉介食物環境衛生署處理。事件引發居民質疑，管理處做法是否恰當，會否釀成私隱問題。民航處表示正了解事件，私隱專員公署則指《私隱條例》屬原則性的法例，並沒有禁止任何機構使用航拍機或相關器材。

民航處指正了解事件，處方已就不同類型的操作制定相關小型無人機指引，當中包括就以小型無人機作建築物測量／檢驗的指引，提醒小型無人機負責人及遙控駕駛員遵守所有適用的規管要求，並遵守任何物業業主及／或管理人制定的要求及指引，而構築物內的人應獲簡介或通知該小型無人機操作。除相關民航法例外，任何人士放飛小型無人機時亦必須遵守其他香港法例，例如《個人資料（私隱）條例》等。

私隱專員公署則回應指，不評論個別個案，《私隱條例》屬原則性的法例，並沒有禁止任何機構使用航拍機或相關器材。公署建議機構在使用航拍機前，應決定是否有迫切性使用、了解有否其他較不侵犯私隱的替代方法，並確定使用的目的、了解受影響人士的憂慮及作出回應，及釐定監察範圍及程度。

一般而言，在收集個人資料方面，保障資料第1原則訂明，資料使用者所收集的個人資料必須是為了直接與其職能或活動有關的合法目的而收集；收集的資料對該目的而言屬必需、足夠，但不超乎適度；收集的方法須合法及公平，在收集資料時或之前必須明確告知當事人，所收集的資料將會用於甚麼目的、可能轉移予甚麼類別的人士，以及資料當事人有責任提供該資料或是可自願提供該資料等。

根據公署發布的《閉路電視監察及使用航拍機指引》 ，從保障個人資料私隱的角度就如何負責任地使用航拍機提供指引，當中包括小心策劃飛行路線，避免飛近公眾及民居；以及預先決定攝錄內容、地點及時間，以避免收集不必要的個人資料等。

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記者：蘇文軒