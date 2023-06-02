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【鑽石山斬人案】麥美娟及社署籲停止轉發斬人片　社署設24小時電話求助熱綫

社會 22:31 2023/06/02

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長麥美娟今晚在社交平台呼籲市民停止轉發斬人案片段。（資料圖片）

鑽石山荷里活廣場今午發生恐怖斬人案，兩名女子被一名男子用刀斬傷，其中一名短髮女子被斬近30刀，倒臥血泊，更拖出一條血路，兇手殘暴手法令全港市民震驚，相關閉路電視片段在網上瘋傳，有市民看後感到情緒不安。民政及青年事務局局長麥美娟今晚在社交平台呼籲市民停止轉發，亦避免兒童觀看到相關片段。社署亦呼籲受情緒困擾的市民盡快尋求專業協助，並停止轉發有關影片。

麥美娟指，今天傍晚發生一宗殘酷的兇殺案，案件的閉路電視片段極度血腥殘忍，令人不安，呼籲市民停止轉發，亦避免兒童觀看到相關片段。如市民看到片段後感到不安，請向家人或朋友傾訴，需要時尋求專業人士協助，並願死者安息。

    點擊圖片放大
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社署表示，設有24小時電話熱線2343 2255，提供即時電話輔導、支援及轉介服務，有需要的市民可隨時致電求助。市民亦可致電香港紅十字會設立的熱線5164 5040求助。

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責任編輯：吳雋妍

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