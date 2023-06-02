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【鑽石山斬人案】疑兇事後冷笑疑凝視現場　面對警員亮胡椒球槍仍保冷靜

社會 22:45 2023/06/02

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

命案發生後疑兇仍留在現場。(互聯網)

鑽石山荷里活廣場今午(2日)發生恐怖斬人命案，一名男子用刀斬死2名女子，其中一人更身中30多刀。網傳一張目擊者拍攝疑兇留在現場的相片，可見其在斬人過後，手持着兇刀，背靠商場指示牌，冷看着一眾旁觀人士。

    點擊圖片放大
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相片可見，在命案發生後，疑兇仍冷靜留在現場，其雙手、膝頭及小腿均沾上血漬，運動鞋染滿鮮血。疑兇左手手持兇刀，背靠商場指示牌，更露出一絲冷笑望向現場的其他人為傷者急救，場面令人心寒。

警方其後接報到場，不停大叫疑兇「放低刀」，有警員舉着胡椒球槍指向疑兇，疑兇仍保持冷靜，沒有拔腿逃走。直至現場傳出「砰！砰！砰！」，警員一擁而上制服疑兇。

事發在今日傍晚約5時14分，2名女子在商場3樓遭一名男子持刀追斬。兩名分別26歲及22歲女事主，其中一人身中逾30刀、另一人頸部受傷，昏迷送院後相繼不治。

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