  • 30°C
香港時間 : 2023602日 (週五) 23:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫療美容】本港有美容公司提供陰道透明質酸注射　內地曾有案例注射後肺栓塞不治

社會 23:15 2023/06/02

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

(資料圖片)

一名45歲女子，上月底在深圳一處所接受由懷疑非醫護人員進行陰道內透明質酸注射，接受注射後不久出現心悸、氣促和心胸痛，後來被轉送瑪嘉烈醫院深切治療部接受治療。臨床診斷為呼吸衰竭併發肺栓塞及腦部出血，現時情況危殆。

查閱網上資料，本港亦有醫療公司提供為私密處而設的透明質酸服務。服務標榜除了可以治療私密處乾燥發癢，亦可以改善形態，增加性行為快感。服務即時見效，而且效果維持一年。

另一間公司則稱，可以令女性歲月更迭、荷爾蒙改變等情況，對陰道的狀態與外觀構成的影響進行技術修復。

不過，注射陰道內透明質酸致死個案於國內已曾發生。據內地媒體報道，一名33歲女士於2019年因注射透明質酸後，懷疑誤入陰道壁血管，並流轉至肺動脈分支，入院9小時後急救無效死亡，事件亦於醫學期刊刊載。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋

 

 

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【鑽石山斬人案】荷里活廣場2女遭持刀漢追斬至少30刀　倒臥血泊送院不治
今日 19:12
【鑽石山斬人案】荷里活廣場2女遭持刀漢追斬至少30刀　倒臥血泊送院不治
【TVB力捧小花】伍樂怡入行6年突然宣布退出幕前　專注從商：我比較嚮往的生活
今日 10:03
【TVB力捧小花】伍樂怡入行6年突然宣布退出幕前　專注從商：我比較嚮往的生活
【集體中毒】「晚餐吃粥」一家15人離奇死亡 自煮料理成劇毒或是奪命主因
13:39 2023/06/01
【集體中毒】「晚餐吃粥」一家15人離奇死亡 自煮料理成劇毒或是奪命主因