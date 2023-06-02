【醫療美容】本港有美容公司提供陰道透明質酸注射　內地曾有案例注射後肺栓塞不治

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一名45歲女子，上月底在深圳一處所接受由懷疑非醫護人員進行陰道內透明質酸注射，接受注射後不久出現心悸、氣促和心胸痛，後來被轉送瑪嘉烈醫院深切治療部接受治療。臨床診斷為呼吸衰竭併發肺栓塞及腦部出血，現時情況危殆。

查閱網上資料，本港亦有醫療公司提供為私密處而設的透明質酸服務。服務標榜除了可以治療私密處乾燥發癢，亦可以改善形態，增加性行為快感。服務即時見效，而且效果維持一年。

另一間公司則稱，可以令女性歲月更迭、荷爾蒙改變等情況，對陰道的狀態與外觀構成的影響進行技術修復。

不過，注射陰道內透明質酸致死個案於國內已曾發生。據內地媒體報道，一名33歲女士於2019年因注射透明質酸後，懷疑誤入陰道壁血管，並流轉至肺動脈分支，入院9小時後急救無效死亡，事件亦於醫學期刊刊載。

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記者：陳展棋