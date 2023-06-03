【鑽石山斬人案】疑兇39歲有精神病紀錄　警方料跟兩名死者不相識

警方今日（3日）午夜見記者，交代鑽石山荷里活廣場昨午(2日)發生恐怖斬人命案，一名男子用刀斬死2名女子，其中一人更身中30多刀。

東九龍總區刑事總部高級警司鍾麗詒表示，警方昨午接獲多人報案，指荷里活廣場3樓有襲擊案。兩名死者身上有多處刀傷，39歲兇手無業、與家人同住、有精神病紀錄，料單獨犯案。無證據證明兇手跟兩名死者相識，但３人之間關係是重要調查方向。

鍾續稱，兇手行兇前，於商場購買12吋長兇刀。他在商場徘徊數分鐘後，之後先襲擊其中一名女死者；然後再襲擊另一名傷者的同行女士。鍾強調，事發前兩名死者跟疑兇，在商場從沒任何接觸過。

事發昨日下午約5時14分，2名女子在商場3樓遭一名男子持刀追斬。兩名分別26歲及22歲女事主，其中一人身中逾30刀、另一人頸部受傷，昏迷送院後相繼不治。

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記者：吳卓峰