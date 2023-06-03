【鑽石山斬人案】孩子目睹血案發噩夢恐懼入睡 社工分享策略誘導抒發内心情緒

近日社會上發生了不少令人關注的事件，有一些是單純的意外、有一些較為駭人與震撼。無論是哪一類事件，目睹發生的一刻，一定為我們的心靈帶來萬二分的震撼，而人為事件有時比自然發生的更難消化。若不幸地，孩子親眼目睹的話，一般來說會出現那些反應呢？家長又能為孩子做些什麼呢？

常見的創傷反應

創傷無分大小，但主要取決於接受的信息當下你整個震撼感有多強烈。所以，其中一樣必須十分注意的是，一但事情已經發生了，孩子已經目睹了，就必須避免孩子重複接收、見到相關的畫面和資訊。

除了當下震驚、驚慌、哭泣、驚呆的反應外，部份孩子在當下的那刻未必能反應過來，可能一切表現如常。但家長們要有心理準備，孩子的行為和情緒狀態，都會因過於震撼的經歷，而處於不穩定的狀態。常見的後續反應包括發惡夢、恐懼入睡、無食慾、呆滯、煩躁、極為不安，容易因微少聲響、或相近似的景象而陷入恐慌。

舉個例子，如目睹是次事件，孩子可能見到先見到近似打扮的人，可能是同樣顏色的衣物、身形等，設計相近似的商場、走廊等，又或是大叫的聲響，就會陷入驚慌的情緒，出現各種應激反應。

長遠來說，部分孩子未能消化事件帶來的震撼，還未能抒發心中的情緒，則可能會演變為性格變得十分情緒化、常常突然哭鬧、無故發脾氣、出現對抗性行為，甚或乎連說話、行為都變得具有攻擊性(aggressive)。

又或者相反，變得異常沉默寡言、毫無動力生氣、變得冷漠⋯⋯等等。這都是因為莫大的恐懼、傷痛和不安感。若未能及早察覺，會演變成更嚴重的偏差行

為或是情緒問題。但亦請緊記，一切都並非孩子的本意。

應對策略

家長可以在能盛載(capacity)的狀態下，為孩子建立安全的表達環境，容讓孩子慢慢地表達和抒發。

在開始分享前，家長可以預先和孩子一起共同營造舒適的環境。例如挑選讓他感到舒適的物品，像是毛公仔、毛氈、咕臣等等，擺放一些可以安撫情緒的食物或飲料、一些能轉移注意力的遊戲。

在孩童子慢慢提及、陳述、表達對事件的看法和感受時，我們需要好好的聆聽，溫柔的安撫，不用將之視為禁忌、阻止孩子表達。但要注意的是，不宜運用太多過於引導性的問題，像是「當你看到的時候，是否感到驚慌？是否心跳得快要跳出來了？」過於引導性嘅問題，反而會誤導孩子營造更多原先沒有的感覺。相反，家長可以用一些較中立的方式，幫助孩子表達內在的感受，例如「感覺怎樣？」。

更重要的是，讓孩子感受到你明白他們之後的情況。例如：「我明白你的不容易，有時很難說出口，也不知道那是什麼感覺，不過心裏感到很不舒服，媽媽/爸爸都知道的。我們慢慢來。」我們可以讓孩子感受到安全、陪伴，如孩子能大哭、以說話表達，坐在孩子身傍，透過擁抱、拍肩等肢體接觸讓孩子得到安慰，直接而溫和的觸碰有時比起語言更能帶來直觀的安撫。

最後，更重要的是，在抒發及表達的過程中、以至最後結尾的時候，一定要請包含讓孩子明確感受及表達「當下是安全的」說話和經歷。先前共同預備的物品，和爸爸媽媽的擁抱同安撫就顯得十分重要了。結尾，可以讓大家一起做一些會令自己變得身心舒暢的事情。例如可以吃零食、飲熱朱古力，可以是一起抱抱、拍拍大家、攬攬枕頭，也可以是一起玩一個大家都開心的遊戲。然後，一起計劃之後要做做一些什麼的事情。當然，重新提醒孩子無論有什麼想表達，隨時都可讓爸爸媽媽知道。

最後，假如孩子的情緒和行為、睡眠狀況、食慾等狀況持續一星期而未有減弱的話，請和專業的人士尋求協助。

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