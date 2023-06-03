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【鑽石山斬人案】不顧冷血兇徒近在眼前　正義市民手持凳對峙救人獲讚：真英雄

健康 11:14 2023/06/03

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不顧冷血兇徒近在眼前，正義市民手持凳對峙救人獲網民讚：真英雄！

鑽石山荷里活廣場昨日（2 日）發生恐怖斬人案釀兩死。穿白衣男子手持魚生刀施襲的恐怖畫面瘋傳，但其中仍見有正義市民挺身而出，獲網民盛讚：真英雄！

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根據網絡上瘋傳的事發畫面可見，兇徒行兇後站在走廊盡頭圍欄，冷血旁觀。一名身穿白色短袖工作服的男子手持2張短櫈，在與兇徒相隔不足1米的距離與其對峙，以身軀將受害者及施救途人擋在身後作保護。

而該名「正義大叔」是荷里活廣場一間酒樓的廚師。他表示，在聽聞發生斬人案後，他便從酒樓拿起2張短櫈跑到事發現場；也不顧兇徒仍手持兇器，就僅以短凳近距離與其對峙，甚至為免更多人受害，他還用凳打了兇徒2下，惟兇徒不僅沒還手，反後退哭泣。根據網傳片段，廚師直至警方到場，才低調離開。

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網民盛讚：真英雄

廚師成功制止兇徒，加上急救員和其他在場市民的冷靜救人一幕，被網民瘋傳並盛讚他們是「真英雄」、「黑暗中的人性光輝」，紛紛倡應頒發「好市民獎」給他們作表揚。根據警務處資料，曾作出積極的或英勇的行為協助警方或其他市民、協助保護生命、協助助警方或其他市民偵查罪案及逮捕罪犯，且協助程度須對案件非常關鍵、出力甚多者，可獲提名「好市民獎」。

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責任編輯：羅嘉欣

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