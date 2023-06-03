  • 33°C
香港時間 : 2023603日 (週六) 12:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【眾聲】台灣第一名模選台南結婚內有洋蔥　林志玲含淚剖白盼病母記得自己

娛樂 11:42 2023/06/03

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

「台灣第一名模」林志玲於《眾聲》跟蔡康永剖白。

有台灣第一名模之稱的林志玲最近上內地節目《眾聲》，罕有接受蔡康永訪問，大談結婚前後的想法。

節目中，林志玲談及病母時觸動淚腺，於鏡頭前忍不住落淚。

【產後抑鬱】10個孕婦1個會出現產後抑鬱 林志玲靠丈夫陪伴走出低潮

    點擊圖片放大
    +11
    +10

盼病母記得自己

林志玲接受《眾聲》訪問，被問到人生中最想回到的一天時，林志玲隨即眼濕濕表示：「我實在是不想哭。」

其後，她邊說邊哭：「我曾經想過，我會用很多的日子去換來一天我媽媽還記得我、她還健康的，只要有一天，我可以好好地陪伴她。」

【產後抑鬱】47歲林志玲拒生二胎因曾患產後抑鬱　醫生：產後乏支援恐母乳不足成病因

（微博圖片）

為病母在台南完婚

被問到是否因媽媽的病情而決定在2019年結婚，林志玲回應：「沒有太直接的關係。」

不過，林志玲為免媽媽未能適應陌生地方，而決定在熟悉的台南舉行。

林志玲有感而發：「真的感覺（病母）撐到把我嫁掉，很神奇！」她又提醒大家：「要珍惜你應該要在乎的人。」

最新影片推介：

靚太安樂窩
【靚太安樂窩】噴抽式清洗機深層清潔無難度　居家及汽車必備織物的家品救星

林志玲嫁日籍老公

林志玲於2019年6月宣布跟比她年少7歲的日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA（黑澤良平）結婚，她曾表示不會依照日本習俗冠夫姓，「不會改姓氏，名字承載了文化和大家給與的愛，未來也不會有改變。」

同年11月17日，林志玲與AKIRA於全臺吳姓大宗祠舉行婚禮，並於晚上在臺南市美術館1館舉行婚宴。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【逆齡女神】讚丈夫神隊友輪流餵奶哄睡　林志玲享受湊女生活：覺得有滿足感
17:26 2022/10/12
【逆齡女神】讚丈夫神隊友輪流餵奶哄睡　林志玲享受湊女生活：覺得有滿足感
【產後抑鬱】47歲林志玲拒生二胎因曾患產後抑鬱　醫生：產後乏支援恐母乳不足成病因
12:51 2022/10/27
【產後抑鬱】47歲林志玲拒生二胎因曾患產後抑鬱　醫生：產後乏支援恐母乳不足成病因
【產後抑鬱】10個孕婦1個會出現產後抑鬱 林志玲靠丈夫陪伴走出低潮
12:50 2022/12/08
【產後抑鬱】10個孕婦1個會出現產後抑鬱 林志玲靠丈夫陪伴走出低潮

你可能感興趣

【逆齡女神】讚丈夫神隊友輪流餵奶哄睡　林志玲享受湊女生活：覺得有滿足感
17:26 2022/10/12
【逆齡女神】讚丈夫神隊友輪流餵奶哄睡　林志玲享受湊女生活：覺得有滿足感
【產後抑鬱】47歲林志玲拒生二胎因曾患產後抑鬱　醫生：產後乏支援恐母乳不足成病因
12:51 2022/10/27
【產後抑鬱】47歲林志玲拒生二胎因曾患產後抑鬱　醫生：產後乏支援恐母乳不足成病因
【產後抑鬱】10個孕婦1個會出現產後抑鬱 林志玲靠丈夫陪伴走出低潮
12:50 2022/12/08
【產後抑鬱】10個孕婦1個會出現產後抑鬱 林志玲靠丈夫陪伴走出低潮
林志玲 娛樂人物職業 模特兒 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【鑽石山斬人案】荷里活廣場2女遭持刀漢追斬至少30刀　倒臥血泊送院不治
19:12 2023/06/02
【鑽石山斬人案】荷里活廣場2女遭持刀漢追斬至少30刀　倒臥血泊送院不治
【鑽石山斬人案】疑兇買刀片段曝光　疑似事發前到商場家品店購買兇器
20:34 2023/06/02
【鑽石山斬人案】疑兇買刀片段曝光　疑似事發前到商場家品店購買兇器
【TVB力捧小花】伍樂怡入行6年突然宣布退出幕前　專注從商：我比較嚮往的生活
10:03 2023/06/02
【TVB力捧小花】伍樂怡入行6年突然宣布退出幕前　專注從商：我比較嚮往的生活