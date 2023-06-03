【眾聲】台灣第一名模選台南結婚內有洋蔥 林志玲含淚剖白盼病母記得自己
娛樂 11:42 2023/06/03
有台灣第一名模之稱的林志玲最近上內地節目《眾聲》，罕有接受蔡康永訪問，大談結婚前後的想法。
節目中，林志玲談及病母時觸動淚腺，於鏡頭前忍不住落淚。
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盼病母記得自己
林志玲接受《眾聲》訪問，被問到人生中最想回到的一天時，林志玲隨即眼濕濕表示：「我實在是不想哭。」
其後，她邊說邊哭：「我曾經想過，我會用很多的日子去換來一天我媽媽還記得我、她還健康的，只要有一天，我可以好好地陪伴她。」
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為病母在台南完婚
被問到是否因媽媽的病情而決定在2019年結婚，林志玲回應：「沒有太直接的關係。」
不過，林志玲為免媽媽未能適應陌生地方，而決定在熟悉的台南舉行。
林志玲有感而發：「真的感覺（病母）撐到把我嫁掉，很神奇！」她又提醒大家：「要珍惜你應該要在乎的人。」
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林志玲嫁日籍老公
林志玲於2019年6月宣布跟比她年少7歲的日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA（黑澤良平）結婚，她曾表示不會依照日本習俗冠夫姓，「不會改姓氏，名字承載了文化和大家給與的愛，未來也不會有改變。」
同年11月17日，林志玲與AKIRA於全臺吳姓大宗祠舉行婚禮，並於晚上在臺南市美術館1館舉行婚宴。
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撰文 : TOPick柴犬出動