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【鑽石山斬人案】李家超慰問死者家屬　稱警方堅決維持治安是次屬個別事件

社會 10:47 2023/06/03

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鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生駭人謀殺案，39歲男疑兇被警方當場拘捕。（資料圖片）

鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生駭人謀殺案，2名分別22歲及26歲女子遭1名39歲陌生男子用刀捅死。行政長官李家超今早（3日）發聲明表示，對襲擊謀殺案感到難過，並對兩位死者家人致以深切慰問。

李家超表示，警方已將疑兇拘捕，並將全力調查，又形容這是一宗個別的個案，警方和各執法部門繼續努力不懈，堅決維持香港的治安。另外，社會福利署已接觸兩位死者家屬，以及疑兇的家屬，並提供支援。

他亦說，明白市民在知悉事件後可能感到不安及擔心，特別是一些關於此案的影片在網上流傳，他呼籲市民停止轉發有關影片，並關懷身邊的家人和朋友，而市民如感到情緒困擾應尋求專業協助。社署24小時電話熱線2343 2255，提供即時電話輔導、支援及轉介服務，有需要的市民可隨時致電求助，市民亦可致電香港紅十字會設立的熱線5164 5040求助。

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責任編輯：馮琪雅

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