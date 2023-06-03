【鑽石山斬人案】正義大叔持雙櫈與兇手對峙　 「急救大叔」搶救傷者：做應該做的事

鑽石山荷里活廣場昨日（6月2日）發生謀殺案，血腥兇案震驚全港，但現場亦有市民挺身而出，見義勇為獲網民大讚。被封為「正義大叔」的廚工，持雙櫈抗兇徒；另有市民即場為傷者做心外壓等搶救。

他們見義勇為的行動獲網民激讚，網民更提議應給現場熱心途人頒好市民獎。

「正義大叔」見義勇為

據悉，這位「正義大叔」在荷里活廣場一間酒樓任職廚師，今年64歲，案發時他是用膳休息，當他聽到商場發生斬人事件，便由酒樓衝出外面查看，當發現疑兇正對兩名女子施襲，他即返回酒樓隨手拿起兩張圓櫈上前企圖制止疑兇。

他指，當時與疑兇不足1米距離，用櫈打了疑兇兩下，其後疑兇停止施襲，手垂下並企在欄杆旁並一直哭泣。

同時，他也坦言當時自己也很緊張，指疑兇手持的刀很長，他將一張櫈放在左邊膊頭，另一張放在右邊胸前，他指即使疑兇向他襲擊也能保護自己。

從網上片段所見，「正義大叔」與疑兇相距不足一米，持雙櫈用擋住疑兇，保護傷者及施救途人。及至警察到場後，他才低調離場。

事後，「正義大叔」接受傳媒訪問稱，收到家人來電罵他，但表示當時只望阻止疑兇再傷害其他人：「我同佢無仇，都唔想打佢...如果能夠阻止他傷害人感到很開心」。

「急救大叔」：唔好客氣

此外現場另有位「急救大叔」Charles Woo是聖約翰救傷隊及香港童軍。案發後，在疑兇未被制服情況下，他無懼疑兇近距離凝視，亦不怕傷者滿身鮮血，全神貫注為傷者做心外壓。

他事後在社交網站謙稱「略盡綿力」，表示「大家唔好客氣，只是做應該做的事」，獲網民大讚冷靜救人、處變不驚。

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