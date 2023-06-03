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【鑽石山斬人案】鑽石山站外設流動服務站　社署臨床心理學家提供情緒輔導

社會 11:15 2023/06/03

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社署今日會於案發現場附近設立流動服務站，向受事件困擾的市民提供支援。（資料圖片）

鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生駭人謀殺案，2名分別22歲及26歲女子遭1名39歲陌生男子用刀捅死，事件震驚全港，相關影片在網上廣傳也引起不少市民不安。社會福利署今日（3日）表示，鑑於昨日發生的暴力事件對市民情緒可能造成困擾，社署今日會於案發現場附近設立流動服務站，向受事件困擾的市民提供支援。

流動服務站設於港鐵鑽石山站C2出口，即荷里活廣場入口外的公共交通交匯處空地，運作時間為上午11時45分至下午6時。服務站會向市民派發單張，講解處理情緒困擾的方法。社署的臨床心理學家亦會為有需要的市民提供情緒輔導。

社署表示，非常關注這宗事件，署方獲悉事件後，已聯絡涉事男事主和兩名女死者的家屬，並會按其福利需要提供適切協助。因事件受情緒困擾的市民亦可繼續致電社署的24小時電話熱線2343 2255，或香港紅十字會的熱線5164 5040求助。

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責任編輯：馮琪雅

荷里活廣場 Plaza Hollywood 謀殺 輔導 鑽石山 社會福利署 紅十字會

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