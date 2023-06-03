【父愛如山】9歲女童自幼腸道衰竭 爸爸愛女心切捐出小腸進行移植

新加坡一名9歲女童自幼腸道衰竭，身體無法正常吸收營養，她多年來已嘗試所有治療方式，接受小腸移植手術是她的唯一希望。雖然手術非常罕見且難度極高，女童爸爸愛心心切捐出小腸給女兒進行小腸移植手術，兩父女的手術相當順利，目前二人的康復情況良好。

綜合新加坡傳媒報道，現年9歲的王薈瑄自幼患有腸道衰竭已久，腸子無法正常消化和吸收身體所需的營養，只能依賴全腸外營養，即將營養註射入靜脈，但容易出現發炎。多年來，王薈瑄已經接受過很多治療方式，小腸移植是她唯一希望。

小腸移植的難度比腎臟和肝臟移植都高許多，而小腸移植在新加坡屬於仍在接受評估的試點計劃。經過新加坡衛生部的批准及支持，女童今年4月在新加坡竹腳婦幼醫院接受了小腸移植手術，由女童的爸爸捐出小腸，手術由竹腳婦幼醫院和新加坡中央醫院的多學科團隊操刀，並由到訪的美國杜克大學兒科移植外科醫生提供指導。新加坡國會議長陳川仁日前在facebook上指出，這是新加坡第二次進行這個移植手術。

王薈瑄的媽媽在facebook上講述女兒接受手術的經過，指手術相當復雜，幸好手術相當順利，女兒接受手術月12日後已離開ICU轉入重護病房。經過兩個月的治療，女童如今已經出院，但每周仍需要入院接受內窺鏡檢查，而爸爸的身體恢復情況良好，現時已經回到工作崗位上。

不過，她指女兒的康復過程仍然有很長的路要走，但一家人對於女兒的情況保持樂觀，感激醫療團隊的協助，也感謝大家的愛護與支持。

捐獻小腸或會影響消化

伊麗莎白諾維娜專科中心腸胃及肝膽專科顧問醫生韋俊韜表示，由於新加坡人體器官移植法令（HOTA）只涵蓋腎臟、心臟、肝臟和眼角膜，並不包括小腸，要從遺體身上取得小腸進行移植並不容易。而且小腸的血液供應很多，移植技術困難，排斥機率也高，親屬捐獻的排斥機率則會降低。

他也提到，人體的小腸大約有超過5公尺長，捐獻小腸意味著小腸會縮短，這可能影響捐獻者的消化和營養吸收。

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責任編輯︰王明芳