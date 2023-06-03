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【鑽石山斬人案】6旬英勇廚師輝哥憑圓櫈擊退兇徒　稱無能力奪刀與「見義勇為」無關

社會 12:33 2023/06/03

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廚師輝哥說，面對手持利刀的兇徒時「緊張到好驚」，但一心只為阻止兇徒繼續施襲遂衝上前。（有線新聞截圖）

鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生駭人謀殺案，2名分別22歲及26歲女子遭1名39歲陌生男子用刀捅死，震驚全港，但事件中多名熱心市民奮不顧身救人的行為，亦展現人性光輝。其中年約64歲、當時只手持圓櫈擊退兇徒的廚師「輝哥」坦言，自己年紀大、當時感到「緊張到好驚」，當時一心只想阻止兇徒再傷人，自言並非「見義勇為」，更形容自己是「傻瓜」、被家人責罵，他亦對於未能救回兩名女子生命，指自己的行動是「失敗」。

據網傳影片，早於警方到場拘捕兇徒前，已有1名男子正手持兩張圓櫈，與兇徒對峙，圖阻止兇徒再施襲。昨日這名熱心男子接受《明報》採訪憶述經過，他於該商場一間酒樓任職廚師，案發時正值員工用膳時間，期間聽聞有人斬人，即衝出酒樓，目睹疑兇正在捅人，當下眼見案發商場走廊已無其他途人，他立即從酒樓拿取2張圓櫈衝上前。

輝哥當時僅手持兩張圓櫈便衝上前，用櫈打了兇徒兩下，成功令兇徒停止施襲。（網上影片截圖）

這位熱心廚師自言年紀大、也不是習武之人，事後更遭家人責罵。他坦言，當時面對兇徒手持利刀「緊張到好驚」，但心中只想阻止兇徒傷人，故先後用櫈打了兇徒頭部2下。其後兇徒不但沒有還手，反倒停止向受害女子施襲，並後退靠在欄杆旁哭泣；據網傳片段，直至警方趕到現場前一刻，這名熱心廚師才離開。這位廚師當時更說不用別人為他「賣廣告」，「如果我能夠阻止到佢傷害人，呢件事我就好開心……我內心開心一世。」

他今日在商場再次受訪，形容自己的行為「跟見義勇為呢幾個字完全無關係」，

我唔鍾意人傷害人哋，我想阻止佢，其實我無能力奪刀或者咩嘢，佢體能（兇徒）39歲絕對勝過我萬倍，但係我瞬間想阻止佢傷人。

不過，這位平民英雄事後仍感到自責，他說：

雖然我阻止到佢無再傷落去，但係可惜我係失敗嘅，我幫唔到嗰兩位人士，我覺得自己係失敗嘅。

另一位熱心市民、本身是聖約翰救傷隊及香港童軍的Charles亦在場，為傷者急救，他當時全神貫注為傷者做心外壓，無懼疑兇近距離凝視。上述熱心途人的救人行為，獲網民瘋傳及留言大讚是「真英雄」及「黑暗中的人性光輝」等，甚至認為政府應向他們頒發「好市民獎」作表揚。

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責任編輯：馮琪雅

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