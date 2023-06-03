【美容中伏】觀塘飄眉眼皮遭𠝹損爆血嚴重高低眉　港女被店家恐嚇：鏡頭影住你

▲ 觀塘飄眉眼皮遭𠝹損爆血嚴重高低眉，港女被店家恐嚇：鏡頭影住你！

女士們飄眉要小心選擇店家！一名港女在去年光顧觀塘一間美容店飄眉，結果慘遭店家用不良手法斂財之餘，眼皮還被𠝹損爆血，兼嚴重高低眉，店家不但拒認錯更恐嚇事主：鏡頭影住你！

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事主在Facebook群組「（香港）美容院黑名單分享及討論」大呻不幸遭遇，控訴觀塘一間美容院為自己進行飄眉期間，手法極不專業。首先，該美容店面積雖小，卻裝有2部閉路電視，並直對美容床，客人毫無私隱可言。而在飄眉前需要做的修眉程序，店家竟要求另收取30元費用。店家其後為事主的眉毛塗上無痛紓緩藥膏並貼上保鮮紙後，竟拿出帽子要求事主戴上，出去逛45分鐘再回來，事主因感到極度無理最終拒絕。

直至開始飄眉，事主形容過程極度痛苦，「無落麻藥情況下，刀片一下一下𠝹落條眉」。好不容易完成一邊眉毛後，店家突然表示，如果不能忍受痛楚，就要加錢補麻藥。事主拒絕，惟店家又指事主眉位多神經線，眉毛爆血，一定要加錢補麻藥才可繼續，令事主無奈妥協。最後，事主完成飄眉，卻再被店主要求需要加錢購買鎖色藥膏。事主拒絕，但店家仍將費用加入帳單，甚至持著有閉路電視，恐嚇事主：

你一定要畀，個鏡頭一直影住你！

飄眉失敗慘變高低眉

在忍受完飄眉過程的痛楚後，事主沒想到這才是不幸的開始。她當晚回到家，等到眉毛消腫，才發現雙眉變成高低眉，眉型一彎一平、一粗一幼 ，極度不平衡。事主再回想經過，不禁怒從中來：

整個過程都沒有用心做，不停呃加呢樣嗰樣焗你畀錢。𠝹損眼皮爆血，只是好無禮貌求其一句：唔好意思喎，就算。

事主亦實在無法接受恐怖眉型，於是聯絡店家反映問題，怎料對方隔了5小時後才回覆，且態度惡劣，拒不認錯，更將責任推卸到事主身上，認為是事主本身的眉型不平衡，才導致高低眉，最後拒絕處理，表示「你仲想我幫你整？你返去之前整嗰間幫你解決。」，隨後便將事主封鎖。事主怒斥對方：

完全無幫人變靚嘅心，只想用不良手法賺到盡，毫無專業道德操守可言！

1年後現況曝光

事主追究責任不成，受傷眼皮更腫了2日，需要醫生處方抗生素藥膏治療。而其雙眉經歷了近1年的褪色、變紅，直至今年初，眉上仍殘留突兀的紅色。今年3月，事主才終於能透過激光洗眉，將眉毛拯救回來。她呼籲愛美人士都要小心這間美容店，勿步上後塵。

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大批苦主「相認」

事主帖文一出，不料竟引出許多中過伏的網民相認，紛紛留言受害經歷。網民指，涉事美容店曾多次搬鋪，是知名的黑店。

有苦主上載自己眉毛被𠝹傷爆血照片，只見店家只用保鮮紙貼住爆血中的眉毛，藥膏混合著大片血漬，非常恐怖。苦主更怒斥店家離譜言論：

話我皮膚敏感。皮膚敏感都唔會燶晒咁款⋯⋯

還有人表示只光顧一次，就要賠上數年恢復期的代價：「洗眉洗咗年幾先可以再整」、「我幫襯佢，洗咗5次眉」。而事件經網絡迅速發酵，目前，涉事店家已將專頁資料全部移除。

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責任編輯：羅嘉欣